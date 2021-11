ETS

ETS erweitert seine Präsenz in Indien und treibt das Wachstum der Kernmarken TOEFL® und GRE® voran

Lejo Sam Oommen wurde als Geschäftsführer für ETS Indien eingestellt

Die gemeinnützige ETS gab heute die Gründung von ETS India bekannt und eröffnete offiziell ein Büro in diesem Land, um die globale Präsenz der Organisation auszubauen und Lernende auf ihrem lebenslangen Bildungsweg zu unterstützen. Lejo Sam Oommen, vormals bei Pearson(TM) tätig, wird ETS India als Managing Director leiten. In dieser Funktion wird Oommen die allgemeine Wachstumsstrategie von ETS für seine Produkte und Dienstleistungen in Indien entwickeln und umsetzen.

ETS engagiert sich seit langem in der indischen Bildungsgemeinschaft, und die Gründung des ETS-Büros in Indien ist ein natürlicher nächster Schritt zur Unterstützung von Lernenden - sowohl im Land selbst als auch weltweit - sowie von Hochschuleinrichtungen, die weiterhin vielfältige Studenten anziehen wollen. Die Gründung von ETS India wird die Beziehungen der Organisation zu den wichtigsten Partnern im Land weiter stärken und sowohl ETS als auch indischen Unternehmen mehr Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Investitionen bieten, unter anderem in und mit Schulen, Institutionen, Unternehmen, Bildungsagenturen, Sprachtrainern und Auslandsstudienberatern.

"ETS ist mit Indiens mutigem und visionärem Ansatz zur Reformierung, Verbesserung und Erweiterung des Zugangs zu qualitativ hochwertiger Bildung für alle Inder im Rahmen der neuen Bildungspolitik (NEP) und den damit verbundenen größeren Chancen für indische Studenten auf einer Linie", sagte Mohammad Kousha, Associate Vice President of Global Growth bei ETS. "Der auftragsorientierte Ansatz von ETS, Qualität und Gerechtigkeit in der Bildung für alle zu fördern, steht im Einklang mit dieser zukunftsweisenden Vision. Wir freuen uns darauf, die Lernmöglichkeiten für die Menschen in Indien zu erweitern, und Lejo an Bord zu haben, wird uns dabei helfen, dies zu erreichen."

"Ich freue mich, bei ETS einzusteigen und das indische Büro und Team zu einem Zeitpunkt zu leiten, an dem die Organisation einen bedeutenden Wandel durchläuft, da wir in die Zukunft blicken, um Lernende weltweit zu unterstützen, mit einem besonderen Fokus auf die Menschen in Indien", sagte Oommen. "Es ist meine Absicht, auf dem bereits starken Fundament aufzubauen, das hier in Indien besteht, und den Wert der bestehenden Produkte von ETS, einschließlich der TOEFL®-Prüfungsfamilie, des GRE®-Tests und der TOEIC®-Prüfung, sowie neue Lernwerkzeuge und Geschäftsmöglichkeiten zu stärken."

Bei Pearson war Oommen als General Manager für den PTE® Academic Test verantwortlich und wurde für seinen Beitrag zur starken Geschäftsentwicklung des Unternehmens gewürdigt, indem er bedeutende Ergebnisse in Bezug auf Wachstum, Umsatz, operative Leistung und Rentabilität erzielte. Vor seiner Zeit bei Pearson war er unter anderem bei Reliance Money, ICICI Bank und Axis Bank tätig. Er ist ein Absolvent der Universität Bangalore.

Trotz der Auswirkungen von Covid-19 konzentrierte sich ETS weiterhin auf die Bereitstellung von Forschungs- und Bewertungslösungen, die den Bedürfnissen und Interessen der indischen Studenten und Institutionen dienen, so dass deren Bildungsbedürfnisse und -anforderungen nicht beeinträchtigt wurden. Dies zeigt sich in der Ankündigung der Einführung von Tests zu Hause, einschließlich des TOEFL iBT®Home Edition und des GRE® General Test zu Hause, sowie in der Demokratisierung des Zugangs zu unseren Tests durch die Einführung der Aadhaar-Karte als alternativer Ausweis in Indien und der Einführung des TOEFL® Essentials(TM) Tests.

Informationen zu ETS India

ETS India, mit Sitz in Delhi, Indien, ist eine Tochtergesellschaft von ETS mit Hauptsitz in Princeton, N.J., USA. ETS India bringt das weitreichende Fachwissen der Organisation im Bereich Bildung und Lernen zu Testteilnehmern und Lernenden in der gesamten Region. Die Mitarbeiter von ETS India bieten fundierte Fachkenntnisse und Einblicke in die Bereitstellung hochwertiger Lern- und Bewertungslösungen sowie neue Geschäftsmöglichkeiten für Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen im Land.

Informationen zu ETS

Bei ETS setzen wir uns für Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen für Menschen auf der ganzen Welt ein, indem wir Beurteilungen auf der Grundlage sorgfältiger Forschung erstellen. ETS bedient Privatpersonen, Bildungsinstitutionen und Regierungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Lehrer-Zertifizierung, das Erlernen der englischen Sprache und die Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie durch die Realisierung von Bildungsforschung, Analysen und Grundsatzstudien. Im Jahr 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet, entwickelt, betreut und beurteilt ETS jährlich mehr als 50 Millionen Tests, einschließlich der TOEFL®-, TOEIC®- und GRE®-Tests und der The Praxis Series®-Bewertungen in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org

