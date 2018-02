NetComm Wireless präsentiert: Das weltweit schnellste 4G LTE Fixed Wireless Outdoor-Gerät

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) hat heute sein neuestes 4G LTE Intelligent Fixed Wireless Access-Modul (IFWA-6xx) vorgestellt, ein Fixed Wireless Outdoor-Gerät der nächsten Generation, das die weltweit schnellsten LTE Fixed Wireless Broadband-Geschwindigkeiten liefert. Das IFWA-6xx ist bereits die dritte Generation der Fixed Wireless-Technologie, die NetComm Wireless entwickelt hat. Es soll schon bald Kunden auf dem nbn(TM) Fixed Wireless-Netzwerk mit erstklassiger Breitbandleistung versorgen.

Mit dem IFWA-6xx hat NetComm Wireless eine revolutionäre Technologie entwickelt, die ein Antennendesign mit netzwerktauglichen Diagnosefunktionen integriert. Damit können Privathaushalte und Unternehmen in ländlichen und strukturschwachen Regionen rund um den Globus mit Breitbandzugang in Glasfaserqualität versorgt werden.

Das IFWA-6xx umfasst eine Serie netzwerktauglicher LTE CAT 16-Geräte, die Gigabit-(Gbit/s-)Geschwindigkeiten liefern und gleichzeitig globale LTE FDD- und TDD-Frequenzbänder unterstützen können, einschließlich des CBRS-Standards in Nordamerika. Mit der neuen Technologie sollen die Anforderungen von Netzbetreibern und Dienstleistern auf globalen Märkten bezüglich verfügbaren Frequenzbändern, Geografie und Servicegrad erfüllt werden.

Ken Sheridan, CEO von NetComm Wireless, sagte: "Wir freuen uns darüber, eine Fixed Wireless Access-Technologie der neuen Generation auf den Markt zu bringen. Netzbetreiber sind damit in der Lage, Kunden in Regionen ohne Festnetzinfrastruktur mit Breitband- und Triple-Play-Diensten in Glasfaserqualität zu bedienen."

"Diese netzwerktaugliche Technologie kombiniert Hardware und intelligentes Software-Design, Fernverwaltung und die erforderlichen Installationswerkzeuge, um die Rendite zu maximieren. Dienstleister unterstützt sie dabei, ihr Geschwindigkeits- und Leistungsversprechen gegenüber ihren Breitbandkunden einzuhalten."

"NetComm Wireless ist seit 8 Jahren ein Vorreiter bei der Fixed Wireless-Innovation. Unsere Fixed Wireless-Geräte der dritten Generation bauen auf der Expertise auf, die wir uns bei erfolgreichen Fixed Wireless-Projekten mit unseren Partnern in Australien, Nordamerika und Europa angeeignet haben."

Das IFWA-6xx soll die weltweit steigende Nachfrage nach Triple-Play-Diensten (Internet, Video und Telefonie) bedienen, einschließlich Voice over LTE (VoLTE). Es liefert eine garantierte HF-Leistungsübertragungsbilanz, um konsistente Breitbandleistung sicherzustellen, selbst in Spitzenzeiten.

Privathaushalte und Unternehmen, die nicht an das Glasfaser-, Kabel- und Kupfernetz angeschlossen sind, erhalten die versprochene Bandbreite, um Filme auf mehreren Computern, Fernsehern und anderen Geräten in der höchstmöglichen Auflösung zeitgleich anzuschauen.

NetComm Wireless legt bei der Produktentwicklung schon immer Wert auf hochwertige Hardware und intelligentes Software-Design, um maximale Sicherheit bereitzustellen und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Durch Integration von Funkmodul und Antenne in einer einzigen Baugruppe mit IP65-Schutzart wird die Beständigkeit unter harschen Umgebungsbedingungen gewährleistet. In Kombination mit fortschrittlichen Fernverwaltungsfunktionen und Servicequalität entstehen so weitere Kosteneffizienzen durch weniger Servicetermine vor Ort. Das Gerät ist mit dem Installationsdesign und den Tools ausgestattet, die eine schnelle und akkurate Installation ermöglichen.

Die CBRS-taugliche Technologie ist speziell auf eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums ausgelegt. Das IFWA-6xx von NetComm Wireless maximiert Zellbereich und -kapazität. Mit seinem leistungsfähigen Antennendesign liefert es bis zu 19dBi Gewinn. Eine hohe 256-QAM-Modulation erhöht die Effizienz der Datenübertragung. Schließlich unterstützt es 2 x 2 oder 4 x 4 MIMO und bis zu 4 Kanäle (aggregiert).

NetComm Wireless wird sein IFWA-6xx vom 26. Februar bis zum 1. März auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentieren (Halle 2, Stand 2B 39-41). Weitere Informationen finden Sie unter: http://www2.netcommwireless.com/mwc2018

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwickler von Technologien in den Bereichen Fixed Wireless Broadband und Wireless M2M/Industrial IoT sowie Fibre/Cable to the Distribution Point (FTTdp/CTTdp), die eine wichtige Grundlage für eine zunehmend vernetzte Welt bilden. Unser Ansatz "Listen. Innovate. Solve." unterstützt die individuellen Anforderungen führender Telekommunikationsunternehmen, Kernnetzanbieter, Systemintegratoren, Regierungen und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt NetComm Wireless neue Generationen von weltweit neuartigen Datenkommunikationsprodukten und ist heute ein global anerkannter Innovator von Kommunikationstechnik. Die Hauptniederlassung von NetComm Wireless liegt in Sydney (Australien), und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Europa/GB, Neuseeland und Japan. Weitere Informationen unter: www.netcommwireless.com.

