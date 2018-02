Fixed Wireless 5G: NetComm Wireless entscheidet sich für die Modem-Familie Qualcomm Snapdragon X50 5G NR

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC), international führendes Unternehmen in der Entwicklung von Netzzugangstechnologien, hat sich für Qualcomm Technologies, Inc. entschieden, eine Tochterfirma von Qualcomm Incorporated, um Betreibern von Telekommunikationsnetzen weltweit Fixed Wireless 5G mit einem Fokus auf Enhanced Mobile Broadband (eMBB) bereitzustellen.

Mit der Entscheidung für die Modem-Familie Qualcomm® Snapdragon(TM) X50 5G NR für standardmäßige 5G-Produkteinführungen ab 2019 hat NetComm Wireless eine Reihe internationaler Erstausrüster (OEM) angesetzt.

"eMBB (Enhanced Mobile Broadband) ist vermutlich einer der frühen Anwendungsfälle für 5G und die natürliche Folge der Fixed Wireless-Strategie von NetComm Wireless, mit der unsere Expertise im Bereich schneller Datenübertragung für Breitbanddienste wirksam wird. Die Modem-Plattform Snapdragon X50 5G NR ermöglicht NetComm Wireless die Unterstützung von Erstanwendern, die auf eine Implementierung einer Fixed Wireless 5G-Lösung abzielen, eine attraktive Lösung für Betreiber von Telekommunikationsnetzen, und die traditionelle "Festnetz"-Technologie wie Kupfer- oder Koaxialkabel ersetzen oder aufwerten möchten. Betreiber von Telekommunikationsnetzen, die an einer raschen Umstellung auf 5G interessiert sind, beraten sich bereits jetzt mit NetComm Wireless über die Verwendung von Frequenzressourcen und Infrastruktur-Upgrades für die Einrichtung der Fixed Wireless 5G/eMBB-Strategie", so Steve Collins, CTO, NetComm Wireless.

"In Zusammenarbeit mit NetComm Wireless und internationalen Erstausstattern stellt Qualcomm Technologies die nächste Generation der 5G Mobile Experiences für Kunden bereit, welche auf dem Chipsatz des Snapdragon X50 5G NR-Modems basiert," so Mike Finley, Senior Vice President, Qualcomm Nordamerika und Australien, Qualcomm Technologies Inc. "Qualcomm Technologies ist führend in der Verbesserung mobiler 5G NR-Breitbandverbindung und stellt Lösungen mit Gigabit LTE-Technologien für internationale Betreiber und mobile Geräte von heute bereit."

NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist eine führendes Unternehmen in der Entwicklung von folgenden Technologien: Fixed Wireless-Breitband, Wireless M2M/Industrial IoT und FTTdp/CTTdp (Fibre/Cable to the distribution point), die unsere zunehmend vernetzte Welt bestärken. Unsere Methode "Listen. Innovate. Solve." (Zuhören. Innovieren. Lösen) unterstützt die einzigartigen Anforderungen führender Telefongesellschaften, zentraler Netzwerkbetreiber, von Systemintegratoren und Regierung sowie Unternehmenskunden weltweit. Seit über 35 Jahren entwickelt NetComm Wireless neue Generationen von weltweit neuartigen Datenkommunikationsprodukten und gilt heute als international führend im Bereich Kommunikationstechnologie. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Sydney (Australien), Niederlassungen befinden sich in den USA, in Europa (Großbritannien), Neuseeland und Japan. Besuchen Sie www.netcommwireless.com.

