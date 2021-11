AGF

Schombara wechselt zur AGF Videoforschung

Landgraf wird ebenfalls Direktor

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Mehr Expertise für die AGF Videoforschung: Andrea Schombara, bislang Director Media Research bei Tele 5, wechselt als Direktorin Methode & Konventionen zum 1. Dezember zur AGF. Zeitgleich wird Martin Landgraf Direktor Daten & Technologie. Landgraf ist derzeit Teamleiter Messtechnik & Technologie.

"Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, mit Andrea Schombara eine Forscherin mit einer hohen Bewegtbildexpertise zur AGF zu holen. Ihren ausgewiesenen Marktblick haben wir bereits durch ihre Tätigkeit im AGF-Forschungsbeirat schätzen gelernt. Andrea Schombara kennt nicht nur die Sendersicht, sondern auch die eines Forschungsinstituts und wird ein wertvoller Sparringspartner für die Teamheads sein", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.

Mit den neu eingeführten Direktoren-Posten schafft die AGF, die ihre Mannschaft in den vergangenen drei Jahren bereits verdoppelt hat, eine Ebene zwischen Geschäftsführung und Teamleitern. Damit stellt die AGF die Weichen für weiteres Wachstum. Die Frankfurter Reichweitenforscher verfolgen umfangreiche Projekte, wie die Integration von Rückkanaldaten und die Messung von non-video Content, und bauen ihr Team dazu kontinuierlich aus.

Schombara war seit 2018 für den Sender Tele 5 tätig, der mittlerweile zu Discovery Communications Deutschland gehört. Als Director Media Research verantwortete sie alle Forschungsaktivitäten des Senders mit einem Schwerpunkt auf Audience Insights, Zielgruppenforschung und strategischer Programmentwicklung. "In einem Markt, der permanent in Bewegung ist und in immer kürzeren Zyklen Neues schafft, bietet die AGF zuverlässige Orientierung auf Basis valider Daten. Der Blick richtet sich bereits heute auf das gesamte Bewegtbild-Universum und darüber hinaus. Diese Reise ist mit großen Aufgaben verbunden und ich freue mich auf herausfordernde Projekte und ein starkes Team", sagt Andrea Schombara, die vor ihrer Zeit bei Tele 5 für das Medienforschungs-institut Dcore tätig war sowie für den Sender Das Vierte. Davor arbeitete die Kommunikationswissenschaftlerin im Audience Research des ProSiebenSat.1-Vermarkters SevenOne Media.

Martin Landgraf arbeitet seit 2013 für die AGF. "Wir sind sehr froh, dass wir den wichtigen Bereichsleiter-Posten Daten & Technologie aus den eigenen Reihen besetzen können. Martin hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er komplexe Projekte unter hohem Druck umsetzen kann. Er wird nicht nur für die Geschäftsführung und die Teams, sondern auch für Andrea Schombara ein wertvoller Ansprechpartner sein", sagt Kerstin Niederauer-Kopf.

Landgraf startete als Projektmanager und leitet seit 2019 den Bereich Messtechnik und Technologie. In dieser Position hat er nicht nur die Weiterentwicklung der Messtechnik vorangetrieben, sondern auch wichtige Projekte wie die crossmediale Reichweitenmessung mit "Follow the Campaign", den Router-Rollout im Panel sowie den aktuellen Test zur Messung von non-video Content. "In den vergangenen Jahren hat sich die AGF in hohem Tempo weiterentwickelt. Mit dem Wissen, auf ein großartiges Team voller Expert*Innen zählen zu können, freue ich mich auf die vor uns stehenden spannenden Projekte und Herausforderungen", so Landgraf, der seine ersten beruflichen Schritte nach dem Studium der Medientechnik und Informations- & Kommunikationswissenschaften im Lokal- und Regional-Fernsehen gemacht hat.

"Wir sind sehr froh, mit einem über alle Ebenen hinweg so motivierten Team die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzugehen", sagt Niederauer-Kopf.

Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)

Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.

Original-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell