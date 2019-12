AGF

AGF erweitert Angebot

Media Control und AGF beenden Zusammenarbeit

AGF baut Leistungsspektrum aus

Frankfurt am Main/Baden-Baden (ots)

Media Control und AGF Videoforschung beenden ihre gute und langjährige Zusammenarbeit zum 31. Januar 2020. Die AGF wird die Vermarktung der TV-Einschaltquoten künftig in Teilen selbst übernehmen und damit ihr Angebotsportfolio ausbauen. Media Control hat seit Anfang der 90er Jahre im Auftrag der AGF Videoforschung die deutschen Fernsehdaten vermarktet und in den TV-Ratings Informationen zum Fernsehverhalten geliefert, beispielsweise Sehdauern, Sehbeteiligungen, Marktanteile und Alter der Zuschauer.

"Die Kooperation von Media Control und AGF Videoforschung war eine Erfolgsgeschichte. Wir danken für die ausgesprochen gute, langjährige Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht hat, Datenverwerter wie Presse und Produktionsfirmen fast drei Jahrzehnte zuverlässig mit AGF-Daten zu versorgen. Nun geht die AGF den nächsten Schritt und erweitert ihr Portfolio", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung.

"Media Control leistete mit der Vermarktung der TV-Einschaltquoten vor rund 30 Jahren Pionierarbeit. Wir waren eine der Ersten, die den Mehrwert transparenter Chartauswertungen erkannten und haben eine bis heute gültige Währung für die Medien erschaffen. In den letzten Jahren hat sich das Konsumverhalten deutlich gewandelt, sodass wir uns nach reichlicher Überlegung dazu entschieden haben, den TV-Bereich zurück in die kompetenten Hände der AGF zu geben. Für die immer harmonische und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vielen Jahren bedanken wir uns herzlichst und wünschen der AGF Videoforschung alles Gute für die neuen Herausforderungen", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin Media Control.

Der Vertrag zwischen AGF und Media Control läuft planmäßig zum 31. Januar 2020 aus. Ab 1. Februar wird die AGF zum Ansprechpartner für Datenbezieher, die bislang von Media Control beliefert wurden. Die Reichweitenforscher werden im Zuge dieses Übergangs unter anderem individuelle Pressepakete einführen. "Damit möchte die AGF insbesondere für die Pressedienste einen spezifischen Zuschnitt ermöglichen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf.

Für Produktionsfirmen ist der Ansprechpartner künftig die GGmedia Forschung & Beratung, ein ebenfalls von der AGF lizensierter Datenverwerter, der die Unternehmen sowohl mit vorläufig als auch endgültig gewichteten Ratings beliefert sowie mit sendungs- oder zeitschnittsbezogenen Auswertungen, Slot- und Sendeplatzanalysen, durchschnittliche Marktanteils- und Reichweitenberechnungen und Strukturdaten.

Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)

Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.

