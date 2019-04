AGF

SPORT1 wird Gesellschafter der AGF Videoforschung

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main/Ismaning (ots)

Die AGF Videoforschung GmbH baut den Gesellschafterkreis weiter aus: Als zehnter Anteilseigner kommt die Sport1 GmbH neu in die Runde. Für das Tochterunternehmen der Constantin Medien AG wird Andreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung der Sport1 GmbH, den Sitz im AGF-Aufsichtsrat einnehmen. Kurt Aimiller, Leiter Medienforschung von SPORT1, wird sich wie bisher im Forschungsbeirat engagieren.

"Der Ausbau des AGF-Konvergenzansatzes für Bewegtbild läuft auf Hochtouren. Bei der Realisation dieses Pionierprojektes ist SPORT1 als eine der führenden 360°-Plattformen ein relevanter Marktteilnehmer und wichtiger Partner für uns. Das zeigt auch die von der AGF untersuchte Bewegtbildnutzung auf YouTube, wo SPORT1 im Oktober mit acht Millionen Video Views seine starke Position untermauerte", so Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung. "Mit den gerade veröffentlichten Leistungsdaten für YouTube im Oktober hat die AGF Videoforschung unter Beweis gestellt, dass hier der Bewegtbildstandard der Zukunft entwickelt wird. Dabei handelt es sich um eines der aktuell wichtigsten Marktforschungsprojekte, das wir aktiv tragen und mitgestalten wollen", erklärt Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH.

Die Kapitalanteile der AGF Videoforschung GmbH verteilen sich damit auf jeweils 15 Prozent für ARD, ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und ZDF und je 5 Prozent für die übrigen Gesellschafter. Die verbleibenden 10 Prozent Kapitalanteile sind für später eintretende Unternehmen - vorzugsweise aus dem Streamingbereich - reserviert und werden übergangsweise von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligungshöhe anteilig getragen.

Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung: "Die AGF-Geschäftsführung und ihre Gesellschafter freuen sich sehr über die Erweiterung des Gesellschafterkreises um SPORT1. Damit bestätigt sich erneut unser konvergenter Forschungsansatz im Bewegtbildbereich und die Relevanz der AGF als Standardsystem der Zukunft."

Olaf Schröder hebt hervor: "Die gemeinsame Weiterentwicklung einer zukunftsgerichteten, plattformübergreifenden Bewegtbildmessung ist für uns sowohl große Herausforderung als auch wichtiges Anliegen - schließlich nehmen wir mit unserem TV-, Digital- und Social-Media-Angebot unter der Dachmarke SPORT1 eine führende Rolle im deutschen Sportmedien-Markt ein. Mein besonderer Dank gilt meinem Vorstandskollegen Dr. Matthias Kirschenhofer, der unsere Aufnahme als Gesellschafter maßgeblich vorangetrieben hat. Mit Andreas Gerhardt und Kurt Aimiller sind wir mit zwei erfahrenen Experten in den entsprechenden AGF-Gremien vertreten."

Zur AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)

Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD, Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, Sky Deutschland, SPORT1, Tele 5, Viacom, WeltN24 und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirken Lizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an der Gestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.

Über SPORT1 (www.sport1.de)

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und eSPORTS1, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.

Pressekontakt:

Kontakt AGF Videoforschung:

Kerstin Niederauer-Kopf

Vorsitzende der Geschäftsführung | AGF Videoforschung GmbH

Tel. 069 955260 0 | Fax: 069 955260 60 | E-Mail: presse@agf.de |

www.agf.de



Kontakt SPORT1:

Michael Röhrig

Leiter Kommunikation | SPORT1 GmbH

Tel. 089 96066 1210 | E-Mail: michael.roehrig@sport1.de |

www.sport1.de

Original-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell