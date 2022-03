Trina Solar

Trina Solar bricht erneut Weltrekord mit i-TOPCon-Zellwirkungsgrad von 25,5%

Changzhou, China, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Trina Solar, der weltweit führende Anbieter von PV- und intelligenten Energielösungen, hat bekannt gegeben, dass seine 210×210 mm große i-TOPCon-Zelle einen maximalen Wirkungsgrad von 25,5% erreicht und damit zum 23. Mal einen Weltrekord aufgestellt hat.

Das Ergebnis wurde vom National Institute of Metrology of China, dem führenden wissenschaftlichen Forschungszentrum für Metrologie und der nationalen technischen Einrichtung für gesetzliches Messwesen, zertifiziert.

Im State Key Laboratory of PV Science and Technology des Unternehmens lösten die Forscher von Trina Solar technische Probleme im Zusammenhang mit selektiven Bor-Emittern, großflächigem Tunnelsiliziumoxid und dotiertem Polysilizium sowie hocheffizienter Wasserstoffpassivierung. Durch den Einsatz von Anlagen für die Massenproduktion von Zellen konnten sie den maximalen Wirkungsgrad von großen 210 mm N-Typ monokristallinen Zellen auf 25,5% steigern. Dieser neue Wirkungsgrad, der das Ergebnis der kontinuierlichen Innovations- und Forschungsanstrengungen des Unternehmens ist, beweist einmal mehr die Leistungsfähigkeit von Trina Solar bei der 210×210 mm i-TOPCon-Zelltechnologie.

„Wir sind sehr stolz auf diese jüngsten Erfolge", sagte Dr. Chen Yifeng, Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums für hocheffiziente Zellen und Module des Unternehmens. „Trina Solar engagiert sich intensiv in der Spitzenforschung und -entwicklung und ist ein Pionier in der technologischen Produktion und Fertigung, was dazu beiträgt, dass das Unternehmen mit seinen effizienten Produkten eine führende Position einnimmt."

Die Erfolge waren von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen sein Projekt der 210-mm-N-Typ-i-TOPCon-Hochleistungszelle vorantrieb und den Weg für die weitere Entwicklung im High-End-Markt ebnete.

Die Leistungen von Trina Solar wurden in der Branche, auch von Behörden und renommierten Institutionen, sehr begrüßt. Im Februar wurde Trina Solar von Reuters Events als einer der 100 wichtigsten Innovatoren der globalen Energiewende 2022 genannt. Das Unternehmen war das einzige börsennotierte Unternehmen in China auf der Liste und eines von nur wenigen in der Region Asien und Pazifik, das darauf zu finden war.

Im Laufe der Jahre hat Trina Solar 2.200 Patente angemeldet und ist damit in dieser Hinsicht führend in der Branche. Sie hat eine Schlüsselrolle bei 107 Industrienormen gespielt und 96 Normen veröffentlicht und damit einen enormen Beitrag zum Fortschritt in der Photovoltaiktechnologie geleistet.

Original-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell