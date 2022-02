Trina Solar

Trina Storage schaltet 50 MW

56,2 MWh Batteriespeichersystem in Großbritannien ein

München (ots/PRNewswire)

Trina Storage hat das 50-MW-BESS-Projekt von SMS plc in Burwell, Cambridgeshire, Großbritannien, erfolgreich in Betrieb genommen

Trina Storage, das im Januar 2021 als globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen gegründet wurde, gab heute bekannt, dass es die Lieferung seines ersten voll integrierten Batteriespeichersystems mit einer Leistung von 50 MW / 56,2 MWh im Netzmaßstab in Burwell, Großbritannien, für SMS plc erfolgreich abgeschlossen hat. Das jetzt in Betrieb genommene Speichersystem wird das britische Stromnetz flexibler und widerstandsfähiger machen und es weiter auf die Netto-Null-Energieversorgung vorbereiten.

Das 50-MW-BESS-Projekt ist im Besitz des führenden britischen Anbieters intelligenter Energieinfrastruktur, SMS plc, und wurde von Ethical Power gebaut, während Trina Storage das System geliefert, in Betrieb genommen und getestet hat. Dieses System erbringt im Anschluss an seinen kommerziellen Betrieb Ausgleichsleistungen für das britische Netz National Grid.

Die vollständig verpackte Systemlösung, bestehend aus Lithium-Ionen-Batterieracks, PCS und Transformatoreinheiten, wurde entwickelt, um die Systemleistung zu maximieren und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, wobei die Sicherheit im Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses steht. Es ist außerdem mit einem modularen, flexiblen und skalierbaren Power Plant Controller (PPC) und SCADA nach neuesten IT-Standards ausgestattet, um die Systemleistung zu steuern, zu überwachen und zu optimieren. Eine flexible Kapazitätsgarantie, die sowohl die komplette Systemlieferung (einschließlich Inbetriebnahme und Standardproduktgarantie) als auch die vorbeugende Wartung abdeckt, wird ebenfalls angeboten.

Durch den Aufbau einer End-to-End-Partnerschaft mit SMS plc und Dritten konnte Trina Storage die Komplexität und die Projektlaufzeiten dank seines Fachwissens in der Lieferkette reduzieren. Die engagierten Beschaffungsteams von Trina Storage ermöglichten es SMS plc, die Kosten auf Systemebene zu optimieren und Lieferrisiken zu reduzieren, indem sie die Kaufkraft der Gruppe nutzten.

Die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen wurde durch die Festlegung von Sicherheitskontrollpunkten gewährleistet, die von der Hardware-Zertifizierung bis zur Projektübergabe eingehalten wurden. Durch die Abnahmeprüfungen vor Ort wird außerdem sichergestellt, dass das System voll funktionsfähig ist und den britischen Netzvorschriften G99 entspricht.

„Die Inbetriebnahme der Anlage in Burwell ist unsere erste erfolgreiche Systemlieferung in Großbritannien. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Dies ist ein Beweis für unsere hervorragende Lieferfähigkeit. Großbritannien ist auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Ziel zu erreichen, und wir freuen uns, bei dieser Energiewende eine Vorreiterrolle zu spielen", so Terry Chen, Head of Overseas Energy Storage Business, „Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern setzen wir uns dafür ein, eine sauberere, grünere und nachhaltigere Welt zu schaffen und gleichzeitig die finanziellen Erträge zu optimieren."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1746082/image_1.jpg

Original-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell