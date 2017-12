Hochschule Fresenius geht mit neuem Work-Life-Balance-Angebot ersten Schritt in hybride Ausrichtung der Studiengänge

Köln (ots) - Die Hochschule Fresenius führt ab dem Sommersemester 2018 mit dem neuen Work-Life-Balance-Angebot ein Hybridmodell für Studierende der berufsbegleitenden Präsenzstudiengänge ein. So sind neben den normalen Präsenzveranstaltungen alternativ Module im Fernstudium buchbar. Damit können Studierende zukünftig flexibler agieren und das Studium optimal den jeweiligen Lebensumständen und Lernpräferenzen anpassen.

Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je. Deshalb studieren viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berufsbegleitend nach der Arbeit und an den Wochenenden. Bei den meisten Bildungsinstitutionen werden diese Studiengänge ausschließlich als Präsenz- oder aber als Fernstudium angeboten. Häufig kann man jedoch zu Beginn des Studiums nicht absehen, wie sich das Leben in den folgenden Jahren entwickeln wird. Wie passt eine ungeplante Schwangerschaft in den Berufs- und Studiums-Spagat? Was ist, wenn der wöchentliche Jour fixe mit dem Vorgesetzten in die Abendstunden verlegt wurde? Die Mutter plötzlich pflegebedürftig wird? Oder die Betreuung des Kindes nach einer Trennung nicht mehr gewährleistet ist? Regelmäßige Präsenzveranstaltungen können dann plötzlich zum zeitlichen Drahtseilakt werden.

Damit berufsbegleitend Studierende künftig ihr Studium an ihre individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände anpassen können, bietet die Hochschule Fresenius erstmals ein kombiniertes Modell an, in dem wahlweise Module aus dem Präsenzbereich mit Online-Elementen belegt werden können: das Work-Life-Balance-Modell. Studierende der berufsbegleitenden Präsenz-Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Medien- & Kommunikationsmanagement und Wirtschaftspsychologie können damit zu Beginn jedes Semesters selbst festlegen, welche Vorlesungen sie in Präsenz und welche sie digital belegen möchten.

Prof. Dr. Tobias Engelsleben, Präsident der Hochschule Fresenius, sieht in der Kombination aus Präsenz und Vorlesungen on demand eine konsequente Weiterentwicklung der Studienangebote: "Wir wissen, dass sich für berufsbegleitend Studierende das Leben nicht immer nach einem festen Stundenplan ausrichten lässt, sondern häufig ein hohes Maß an Flexibilität erfordert. Deshalb möchten wir unseren Studierenden mit dem Work-Life-Balance-Angebot den Druck nehmen, ihr Studium ausschließlich am Vorlesungsgeschehen auszurichten."

Die einzelnen Work-Life-Balance-Module können die Interessierten aus einem Online-Katalog der Hochschule Fresenius wählen. Aus den folgenden Bereichen können Module zusammengestellt werden: Betriebswirtschaftslehre, Management, Wirtschaftspsychologie, Medien, Kommunikation, International and Intercultural competences, Wirtschaftsrecht Angewandte Psychologie, Organisation und Personal, Marketing, Online Marketing und Persönlichkeits-entwicklung.

Bei der Belegung eines entsprechenden Moduls erhalten die Studierenden zusätzlich Zugang zu den attraktiven Services der Fernstudiumsplattform der Hochschule Fresenius, dem Studynet, und können damit auch auf die digitalen Studienmagazine, die Studymags, zugreifen. Zudem steht den Studierenden ein Studycoach zur Seite, der bei Fragen kontaktiert werden kann. Der Aufpreis für ein Work-Life-Balance-Semester beträgt je Modul 25 Euro pro Monat. Die Module sind in jedem Semester neu und individuell wählbar.

