UNIQLO schafft auf der China Import Expo mit der Kunst und Wissenschaft der LifeWear ein Wunderland von morgen

Bringt den neuen BEIJING SANLITUN Global Flagship Store einem weltweiten Publikum näher

Der weltweit tätige Bekleidungseinzelhändler UNIQLO kündigte heute an, dass er auf der China International Import Expo (CIIE) die neueste LifeWear des Unternehmens vorstellen und ein 1.000 Quadratmeter großes Tomorrow Wonderland einrichten wird, um seine führenden Technologien, Innovationen und Designkonzepte den globalen Herstellern, Einzelhändlern und Verbrauchern zu präsentieren. In diesem Jahr wird der UNIQLO Stand auf der CIIE auch eine Vorschau auf den neuen UNIQLO BEIJING SANLITUN Global Flagship Store bieten, der am Samstag, den 6. November eröffnet wird.

"Als globale Bekleidungsmarke setzt sich UNIQLO dafür ein, das Leben aller Menschen durch Kleidung zu verbessern, die auf unserer LifeWear-Philosophie basiert. Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder an der CIIE teilzunehmen und haben Tomorrow Wonderland geschaffen, um zu zeigen, wie sich LifeWear durch Design, Handwerkskunst und technologische Innovation weiterentwickelt und einen neuen Standard dafür setzt, was Kleidung für Verbraucher in China und auf der ganzen Welt sein kann", sagte Jalin Wu, Executive Officer der Fast Retailing Group und Chief Marketing Officer von UNIQLO Greater China. "Als Teil unseres Engagements, eine bessere Zukunft zusammen mit unseren Kunden in China zu schaffen und gemeinsamen Wohlstand zu erreichen, wird UNIQLO morgen seinen ersten globalen Flagship Store in Peking eröffnen. Wir werden weiterhin innovative Produkte und Dienstleistungen von Weltklassequalität für mehr Kunden in China und auf der ganzen Welt bereitstellen."

Ein Wunderland von morgen durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear

Das Thema Tomorrow Wonderland verkörpert das UNIQLO-Konzept LifeWear, das sich an den sich ständig verändernden Bedürfnissen des Lebens orientiert. Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern werden die Innovationen und Technologien, die hinter den kultigen UNIQLO-Produkten stehen, in acht Bereichen präsentiert, darunter die Linien Seamless, New Dimension 3D Knit und Hybrid Down, sowie Bereiche, die der Nachhaltigkeit und dem neuen UNIQLO BEIJING SANLITUN Global Flagship Store gewidmet sind.

Die Besucher des Standes werden von einem riesigen 2,5 Meter langen 3D-Strickkleid begrüßt, das mit der WHOLEGARMENT®-Technologie hergestellt wurde. Durch die Kombination von Mode, Technologie und Nachhaltigkeit spart 3D Knit Garn und Schneiderei und ermöglicht eine nahtlose Verarbeitung, die sich dem Körper anpasst und ein elegantes und angenehmes Tragegefühl vermittelt.

Im Vorgriff auf ein bevorstehendes sportliches Großereignis und die derzeitige Wintersportbegeisterung in China präsentiert das Tomorrow Wonderland auch ikonische UNIQLO Produkte für kaltes Wetter, darunter Hybrid Down, das eine Verbundfüllungstechnologie mit hochwertigen Daunen und funktionellen Füllmaterialien verwendet, die Feuchtigkeit absorbieren und Wärme erzeugen. Hybrid Down wurde in Zusammenarbeit mit dem UNIQLO Global Brand Ambassador und Profi-Snowboarder Ayumu Hirano entwickelt und bietet ein leichtes, flexibles und unglaublich warmes Design, das selbst für die kältesten Wintertage geeignet ist.

Als Antwort auf die wachsende Bedeutung grüner Initiativen und einer kohlenstoffarmen Entwicklung hat UNIQLO auf dem Messestand eine Oase der Zukunft eingerichtet. Die Zone hebt nachhaltige Produktdesignkonzepte wie BlueCycle-Jeans hervor, die den Wasserverbrauch bei der Verarbeitung von Jeans um bis zu 99 % reduzieren. Die Besucher können auch eine seltene Ausstellung des UNIQLO Miao-Stickereiprojekts aus erster Hand sehen - eine Nachhaltigkeitsinitiative zur Erhaltung der traditionellen Stickerei-Techniken des Miao-Volkes, die dazu beiträgt, dass wichtige kulturelle Traditionen nicht verloren gehen. In diesem Bereich wird eine ein Quadratmeter große Miao-Stickerei mit dem Titel Leben und Wachstum in der Natur ausgestellt.

Weitere Bereiche des Tomorrow Wonderland sind UT (UNIQLO graphic T-shirt), UNIQLO Essentials und eine Vorschau auf die +J Herbst/Winter 2021 Kollektion.

Ein neuer Maßstab für den digitalen Einzelhandel in China

UNIQLO BEIJING SANLITUN Global Flagship Store, der dritte globale Flagship Store des Unternehmens auf dem chinesischen Festland und der erste in Peking, wird am Samstag, 6. November, eröffnet. Das neue Geschäft wird sich mit den chinesischen Traditionen und der Gesellschaft auseinandersetzen und Technologie, Kunst, Kultur, Kreativität und Nachhaltigkeit einbeziehen, um durch kuratierte Installationen ein LifeWear-Erlebnis zu schaffen. UNIQLO zielt auch darauf ab, chinesische Jugendliche anzusprechen, die das modische Sanlitun-Einkaufsviertel frequentieren, indem es ein Einkaufserlebnis bietet, das Online- und Offline-Angebote miteinander verbindet und einen neuen Maßstab für den digitalen Einzelhandel in China setzt.

Das neue Geschäft bietet den Kunden ein originelles und einzigartiges Einkaufserlebnis durch Installationen, die die Funktionalität repräsentativer UNIQLO Produkte zeigen, Kunstausstellungen und die erste UNIQLO FLOWER in Festlandchina. Das Geschäft bietet auch Pekings ersten speziellen UT-Fußboden, Pekings ersten UTme!-Workshop für individuelle Gestaltung und das Debüt von New Culture Style", der ersten UT-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Künstler Lao Shu (richtiger Name Liu Shuyong) entstanden ist, der sich auf die Darstellung des zeitgenössischen Lebens mit Tuschezeichnungen spezialisiert hat.

UNIQLO eröffnete sein erstes Geschäft in China im September 2002, und derzeit betreibt das Unternehmen rund 850 Einzelhandelsgeschäfte in mehr als 180 Städten auf dem chinesischen Festland. UNIQLO stellte 2020 zum ersten Mal auf der China International Import Expo aus, wo es sowohl von den Medien als auch von der Industrie viel Aufmerksamkeit und Lob erhielt. UNIQLO stellt 2021 zum zweiten Mal in Folge auf der Messe aus und plant auch eine Teilnahme an der CIIE 2022.

