ARCADIS Germany GmbH

Arcadis erwirbt Giftge Consult und stärkt damit seine Position als Berater und Planer von Übertragungsnetzen

Darmstadt (ots)

Arcadis, das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt, wächst durch einen wichtigen Zukauf weiter. Mit der Übernahme der Giftge Consult GmbH, einem Beratungs- und Ingenieurunternehmen für Übertragungsnetze, Transportwege und Umwelt, stärkt Arcadis seine Position im attraktiven und wachstumsstarken Sektor der Energiewende. Die Giftge Consult GmbH ist ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden, 40 Jahren Marktpräsenz, hervorragendem Ruf und langjährigen Geschäftsbeziehungen zu den großen deutschen Verkehrsinfrastruktur- und Übertragungsnetzbetreibern.

Mit dem Erwerb von Giftge Consult verstärkt sich Arcadis im Bereich des Zukunftsmarktes "Netzausbau" und sichert sich gleichzeitig die Kompetenzen des Engineering-Dienstleisters in diesem Bereich. Giftge Consult hat einen exzellenten Namen in der Branche und verfügt über langjährige Erfahrung, insbesondere in der technischen Planung und Bauvorbereitung. Darüber hinaus bringt das Unternehmen Kompetenzen mit, über die Arcadis bisher nur in geringem Umfang verfügte, wie Pipeline-Engineering und hochqualifizierte Vermessungsleistungen mit moderner Technik. Damit können in Zukunft komplexere und vielfältigere Leistungen in den Bereichen Übertragungsnetze und Verkehrstrassen angeboten und die anstehenden Großprojekte noch besser aus einer Hand bearbeitet werden.

Dr. Karl Noé, Geschäftsführer der Arcadis Germany GmbH: "Die Giftge Consult GmbH hat in den vergangenen Jahren ihre Kompetenz bei den wichtigen Trassenprojekten im Rahmen der Energiewende deutlich unter Beweis gestellt. Diese Akquisition verschafft uns einen weiteren Wissensvorsprung für die anstehenden Herausforderungen beim Umbau der Energie- und Verkehrsinfrastruktur in Deutschland."

Manuel Biebermann, Geschäftsführer der Giftge Consult GmbH: "Die sich ergänzenden Dienstleistungen und Kompetenzen werden uns helfen, unserem nun gemeinsamen Kundenstamm noch besser gerecht zu werden. Unsere gemeinsame Leidenschaft ist es die Energiewende und damit die Lebensqualität voranzutreiben. Wir möchten als kompetentester Partner in diesem Bereich mit allumfassenden Leistungen wahrgenommen werden. Der Verkauf an Arcadis stärkt unsere Zukunftsfähigkeit mit dem Vorteil unter dem Dach eines global agierenden Unternehmens handeln zu können."

ÜBER ARCADIS

Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neuesten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind 29.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Wir unterstützen UN-Habitat mit Wissen und Expertise, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.com

ÜBER GIFTGE CONSULT

Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 hat sich die Giftge Consult GmbH von einem klassischen Ingenieurbüro zu einem leistungsfähigen Consulting- und Engineering Unternehmen entwickelt. Wir streben danach, die Bedürfnisse unserer Kunden durch sichere, flexible und innovative Projektlösungen zu erfüllen. Denn außergewöhnliche Projekte erfordern außergewöhnliches Know-how. Das gilt sowohl für große als auch für kleine Aufträge. Als Ingenieurspezialisten für die Bereiche Energie, Schiene, Straße und Umwelt greifen wir auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Als unabhängiges Ingenieur- und Beratungsunternehmen haben wir nur ein Ziel - nachhaltige und ganzheitliche Projektlösungen für Ihre Anforderungen.

