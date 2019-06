ARCADIS Germany GmbH

Arcadis veröffentlicht Baukostenvergleich "International Construction Costs 2019"

Frankfurt teuerste deutsche Stadt - teurer als Paris, günstiger als London und Dublin

New York, San Francisco und Hongkong sind für Bauherren die teuersten Städte der Welt. Das ist ein Ergebnis des aktuellen internationalen Baukostenvergleiches von Arcadis, der führenden globalen Planungs- und Beratungsgesellschaft für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. Die europäischen Städte Kopenhagen und Genf komplettieren die Top 5. Teuerste deutsche Stadt ist Frankfurt auf Rang 21. Die 10 preiswertesten Städte für den Bau liegen fast ausschließlich in Asien.

Mit der weltweiten Konjunkturabkühlung sind für die Bauwirtschaft Auswirkungen in drei Bereichen verbunden. Sie umfassen eine weitere Anspannung der Finanzlage, eine hohe Volatilität bei Verfügbarkeit und Kosten von Baumaterial sowie Abwärtsrisiken für die Baunachfrage. Um ihre Marktposition und ihren Geschäftserfolg langfristig zu sichern, müssen Bauherren und Investoren strategische Entscheidungen treffen. Der internationale Baukostenvergleich 2019 von Arcadis ist ein wirksames Werkzeug, mit dem sich die langfristige Kapitalrendite von Bauprojekten steigern lässt.

"Für 2019 und die Folgejahre sind intelligente Investitionen in drei Schlüsselbereichen entscheidend für den Erfolg von Bauherren und Investoren", sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central. "Erstens bieten Innovationen und Digitalisierung für Baubeteiligte die Chance, ihre Prozesse effektiver zu gestalten, Kosten zu senken und gleichzeitig die Gebäudequalität zu steigern. Zweitens ist es notwendig, sich deutlicher als bisher auf die Vorteile für Endnutzer zu konzentrieren, denn Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, werden auch besser angenommen. Und drittens haben Bau und Betrieb von Gebäuden erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch, Kohlenstoffemissionen und Abfall. Bauherren sind daher gut beraten, Aspekte der Digitalisierung, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, um so das ökonomische Potenzial ihrer Liegenschaften und Portfolios zu steigern."

Die 10 teuersten Städte für Bauherren:

1. New York City 2. San Francisco 3. Hong Kong 4. Kopenhagen 5. Genf 6. London 7. Macau 8. Zürich 9. Tokyo 10. Boston

Die 10 günstigsten Städte für Bauherren:

100. Bengaluru 99. New Delhi 98. Mumbay 97. Kuala Lumpur 96. Ho-Chi-Minh-Stadt 95. Wuhan 94. Guangzhou/Shenzhen 93. Chengdu 92. Jakarta 91. Belgrad

Über den internationalen Baukostenvergleich von Arcadis

Der "Arcadis International Construction Costs Comparison" ist ein in der Branche etablierter jährlicher Barometer zum relativen Vergleich globaler Baukosten. 2019 umfasst der Vergleich 100 Großstädte. Ergänzend zur vergleichenden Indexierung der Baukosten weltweit liefert der Report Markteinblicke, Experten-Statements und Empfehlungen für Bauherren und Investoren. Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: http://arcad.is/icc19_de

