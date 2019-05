ARCADIS Germany GmbH

Arcadis und PTV Group entwickeln neue Werkzeuge zur Planung städtischer Mobilität von morgen

Darmstadt (ots)

Arcadis (EURONEXT: ARCAD), das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser, und die PTV Group, globaler Marktführer für Softwarelösungen in den Bereichen Verkehr und Transport, Mobilität und Logistik, bündeln ihre Kompetenzen, um Lösungen für zukünftige Mobilitätsprobleme in den Städten zu entwickeln.

Die Partnerschaft mit der PTV Group steht im Kontext des digitalen Transformationsprogramms und der strategischen Vision von Arcadis. Gemeinsam mit Netzwerkpartnern will Arcadis künftig verstärkt Expertise und Daten aus Schlüsselbereichen seines Geschäfts dazu nutzen, Lösungen für eine lebenswerte, nachhaltige Stadtentwicklung gestalten. Dazu zählt auch, die künftigen Bedürfnisse der Städte und Kommunen im Bereich Mobilität besser zu erfüllen. Durch moderne Technologien wie das Internet der Dinge, autonome Fahrzeuge, Verkehrsleitsysteme, Umwelt-Monitoring oder die Bauwerksdatenmodellierung (BIM) eröffnen sich heute zahlreiche neue Möglichkeiten und Synergien für die Stadtplanung und -verwaltung.

Zukünftige Mobilitätsbedarfe besser prognostizieren

Arcadis und die PTV arbeiten gemeinsam daran, Mobilitätsdaten für Planung und Management städtischer Mobilität besser zu nutzen. Zukünftige Bedarfe von Stadtbewohnern können durch unterschiedlichste Zukunftsszenarien beispielsweise noch schneller und effizienter simuliert werden.

PTV-Modellierungssoftware wird bereits in über 120 Ländern eingesetzt. Fahrzeughersteller, Mobilitäts- und Logistikdienstleister, Technologielieferanten und Stadtplanern sind alle an neuen Mobilitätsdiensten - wie zum Beispiel Mobility-as-a-Service (MaaS) - interessiert. PTV hat eine integrierte Plattform entwickelt, die das komplette Portfolio fortschrittlicher Komponententechnologien abdeckt, um sämtliche MaaS-Angebote effizient planen, betreiben und verwalten zu können. Die Ingenieure und Modellierungsspezialisten von Arcadis verfügen bereits über einschlägige Erfahrung mit der marktführenden PTV-Software. Zudem entwickelt das global führende Planungs- und Beratungsunternehmen aktuell ein MaaS-Konzept für den zentralen Geschäftsbezirk Amsterdams. Nun wollen beide Unternehmen gemeinsam nun die Entwicklung marktführender MaaS-Plattformen vorantreiben.

Allianz für revolutionäre Verkehrsmodellierung

"Wir freuen uns, mit der PTV zusammenzuarbeiten und gemeinsam weitere Möglichkeiten zu liefern, wie Mobilitätsdaten in der Planung und beim Management der urbanen Mobilität von morgen eingesetzt werden können", so Stephan Ritter, Arcadis Group Executive Innovation and Transformation. "Unsere Expertise in Beratung, Engineering und Planung wird durch die hochmodernen Tools von PTV bestens ergänzt. Ziel ist es, unseren Kunden bessere Mobilitätslösungen anbieten zu können, unsere Stadtentwicklungsstrategie zu stärken und die Verkehrsmodellierung zu revolutionieren."

Vincent Kobesen, CEO der PTV Group ergänzt: "Uns ist es wichtig, mit strategischen Partnerschaften die Mobilität in unseren Städten international weiterzubringen - von der Stadtentwicklung bis hin zu konkreten Verkehrskonzepten. Die Zusammenarbeit mit Arcadis ist ein wichtiger Meilenstein, da sie beste Software mit bester Beratung verbindet."

Über Arcadis

Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. Weitere Informationen: www.arcadis.com.

