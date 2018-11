Südliches Überseequartier - Herzstück der Hamburger HafenCity Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105349 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ARCADIS Germany GmbH/moka studio Unibail-Rodamco-West" Bild-Infos Download

- Eines der größten Bauvorhaben Europas entsteht in Hamburg

- Programm-Management, Projektsteuerung, Construction Management und der Einsatz von Building Information Management (BIM) durch Arcadis

In Hamburgs HafenCity entsteht mit der Entwicklung des südlichen Überseequartiers ein Bauprojekt mit gigantischen Ausmaßen. Für die reibungslose Umsetzung sind die Unibail-Rodamco-Westfield, einer der weltweit größten Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren und Arcadis, ein internationales Planungs- und Beratungsunternehmen, verantwortlich. Die Einhaltung höchster Standards steht dabei im Fokus.

Schon jetzt sind die Dimensionen auf der Baustelle, direkt an der Elbe, zu erahnen. Insgesamt 419.000 qm Bruttogeschossfläche werden hier realisiert. Damit ist das südliche Überseequartier in der Hamburger HafenCity wohl eines der größten Bauvorhaben in Europa. 14 architektonisch herausragende Gebäude beherbergen dann 80.500 qm für den Einzelhandel, 21.000 qm für die Gastronomie und Entertainment inklusive eines Multiplex-Kinos, ein Kreuzfahrterminal mit einem unterirdischen Busbahnhof, drei Hotels, Büros mit ca. 2.400 Arbeitsplätzen und ca. 650 Wohnungen. Mehr als eine Milliarde Euro werden hier insgesamt investiert werden.

Die Leistungen und Aufgaben für Arcadis sind vielfältig: Neben dem eigentlichen Projektmanagement zählen auch das Construction Management, die Ausschreibung, die Vergabe und die Überwachung des Objektes dazu. "Wir freuen uns sehr, unsere umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement für globale Megaprojekte in die HafenCity Hamburg einzubringen, ein Bauvorhaben, das hervorragender Pojektmanagement-Fähigkeiten bedarf und in aller Welt beachtet werden wird. Unsere erfahrensten Experten werden daher das Projekt von der ersten Minute an begleiten," sagt Martin Ritterbach, Managing Director Buildings Europe Central bei Arcadis.

Die Architekten und Bauingenieure der Welt schauen auf Hamburg und darauf, wie die Herausforderungen dort gemeistert werden. Ein Teil der zu bebauenden Fläche liegt im Überflutungsbereich der Elbe - hier wird eine moderne Konstruktion, wie bei einer Warft auf den Halligen, notwendig. 12 renommierte Architekten zeigen sich verantwortlich für die spannende und einzigartige Architektur des gesamten Ensembles. Ein architektonisches Highlight sind die beiden mit einer kristallinen Fassade verkleideten Bürotürme direkt an der Wasserfront. Hier entsteht ein Hotspot mit Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten und einem herausragenden kulinarischen Angebot.

"Wir verzahnen ein hoch professionelles Team mit unserem exzellenten Projektmanagement-Systemen das jederzeit einen aktuellen Blick auf der Programm- und Projektebene hat und gleichzeitig alle Anforderungen des Kunden erfüllt. Wir werden hier die höchsten Standards einhalten. Alle Gebäude werden in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz den Anforderungen genügen," erklärt Ingo Tribian, Leader Business Development Program Management DACH and Head of Department in Hamburg bei Arcadis. "Wir haben mit Arcadis einen Partner mit der richtigen Erfahrung und Expertise für eine solche einzigartige Mischnutzung gewonnen. Mit 419.000 qm Gesamtfläche, 14 Gebäuden mit unterschiedlichen Nutzungen und einer Investition von über 1 Mrd. Euro ist das südliche Überseequartier eines der wichtigsten und komplexesten Projekte in der Geschichte von Unibail-Rodamco-Westfield. Als Projekt-Consultant wird Arcadis entscheidend zur erfolgreichen Entwicklung des Mixed-Use-Quartiers beitragen ", sagt Jacques Boursault, Leiter Überseequartier Bau bei Unibail-Rodamco-Westfield Deutschland.

Über Arcadis

Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.com

Über Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship-Einkaufserlebniswelten mit einem Portfolio von 63,7 Mrd. EUR zum 30. Juni 2018, davon 86% Einzelhandel, 8% Büros, 5% Kongress- und Ausstellungszentren und 1% im Dienstleistungsbereich. Die Gruppe besitzt und betreibt 102 Einkaufszentren, davon 56 Flagship Shopping Malls in den dynamischsten Städten Europas und der USA sind. In den Zentren werden jährlich 1,2 Milliarden Besucher empfangen. Unibail-Rodamco-Westfield ist auf 2 Kontinenten und in 13 Ländern präsent und bietet eine einzigartige Plattform für Einzelhändler und Markenveranstaltungen und bietet den Kunden ein außergewöhnliches und ständig neues Erlebnis.

Mit der Unterstützung von 3.700 Fachleuten, einer beispiellosen Erfolgsgeschichte und Know-how ist Unibail- Rodamco-Westfield bestens positioniert, um außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen und erstklassige Projekte zu entwickeln. Der Konzern verfügt über die größte Entwicklungspipeline der Branche im Wert von ca. 12,5 Mrd. EUR. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Agenda "Better Places 2030" aus, die sich zum Ziel gesetzt hat, bessere Orte zu schaffen, die die höchsten Umweltstandards respektieren und zu besseren Städten beitragen.

Unibail-Rodamco-Westfield Aktien sind an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) notiert, mit einer Zweitnotierung in Australien über Chess Depositary Interests. Der Konzern profitiert von einem A-Rating von Standard & Poor's und einem A2-Rating von Moody's.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.urw.com

