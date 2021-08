Flughafen Berlin Brandenburg

Der Flughafen BER startet die Bewerbungsphase für Ausbildung und Studium

Auch für 2022 gibt es ein umfangreiches Berufsbildungsangebot am Flughafen Berlin Brandenburg

Ab sofort können sich junge Menschen auf Studien- und Ausbildungsplätze ab August 2022 am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) bewerben. In gleich neun Ausbildungsberufen und sechs dualen Studiengängen wird Bewerberinnen und Bewerben eine Zukunftsperspektive am Hauptstadtflughafen geboten. Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2022 können bis zum 31. Oktober eingereicht werden.

Alle Informationen rund um die Ausbildung am Flughafen stehen Interessierten auf dem Jobportal der Flughafengesellschaft online zur Verfügung:

Ausbildungsportal Flughafen Berlin Brandenburg

Einen Einblick in die mögliche Zukunft eines Berufslebens an einem der spannendsten Arbeitsplätze der Region, dem Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt, zeigt das Video der Ausbildungswerkstatt am BER:

Die Ausbildungswerkstatt am BER

Konkret können sich Schulabsolventinnen und -absolventen auf folgende Ausbildungsangebote bewerben:

Ausbildungsberufe (Beispiele für Einsatzbereiche nach der Ausbildung in Klammern)

-Luftverkehrskauffrau/-mann (Bereich Aviation - Terminalmanagement und Vorfeldservice, kaufmännische Bereiche)

-Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik (IT-Betreuung- und Instandhaltung)

-Elektroniker/-in für Betriebstechnik (Technisches Facility Management - Installation, Wartung und Reparatur der technischen Anlagen und Systeme)

-Mechatroniker/-in (Technisches Facility Management - Wartung und Reparatur der Flughafeninfrastruktur)

-Industriemechaniker/-in (Technisches Facility Management - Installation, Wartung und Reparatur der technischen Anlagen und Maschinen)

-Fachkraft für Schutz und Sicherheit (Flughafensicherheit)

-Kfz-Mechatroniker/in (Kfz-Werkstatt)

-Servicekaufleute im Luftverkehr (Bereich Aviation - Terminalmanagement und Vorfeldservice)

-Fachinformatiker/in (IT-Techniker/in)

Studiengänge (Beispiele für Einsatzbereiche nach dem Studium in Klammern)

-BWL / Immobilienwirtschaft (Gebäudemanagement, Masterplanung, Flächenmanagement)

-Wirtschaftsinformatik (IT-Systembetreuung, Softwarebetreuung, IT-Sicherheit)

-Technisches Facility Management (Technisches Facility Management)

-Industrielle Elektrotechnik (Betriebs- und Gebäudetechnik, Technische Gebäudeausrüstung)

-Informatik (IT-Systembetreuung, Softwarebetreuung, IT-Sicherheit)

-Luftverkehrstechnik und -management (Aviation-Management)

Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "Ausbildung ist für die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg eine wichtige Investition in die Zukunft. Wir bieten jungen Menschen eine hervorragende Perspektive für ihre berufliche Zukunft in einer der spannendsten und herausforderndsten Branchen. Das Fliegen und die zugehörigen Berufe bleiben faszinierend. Für die Zukunft des Flughafens der Hauptstadtregion setzen wir aus Überzeugung auf die Nachwuchsförderung und bieten vielfältige Möglichkeiten zur Berufsbildung verbunden mit einer Übernahmegarantie nach der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ich freue mich auf viele Bewerbungen aus der Region und darüber hinaus und bin neugierig auf die jungen Menschen, die auch im nächsten Ausbildungsjahr unser Unternehmen wieder bereichern werden."

