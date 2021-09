Inforadio

Althusmann: Laschet wird "mit ziemlicher Sicherheit" nicht Fraktionschef

Berlin (ots)

Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann erwartet nicht, dass der CDU-Vorsitzende Armin Laschet auch Fraktionschef wird.

Der Fraktionsvorsitz und der Parteivorsitz in einer Hand seien unzweifelhaft eine starke Position, erklärte Althusmann am Mittwoch im Inforadio vom rbb.

Allerdings wolle Armin Laschet Ruhe in die Partei bringen. Insofern werde er "mit ziemlicher Sicherheit" nicht Fraktionsvorsitzender:

"Er kann Parteivorsitzender dann in der Opposition bleiben. Aber er wird sich sicherlich mit allen Präsidiumsmitgliedern und dem Bundesvorstand beraten, wie gehen wir mit einer Situation um, wenn endgültig klar ist, dass wir in die Opposition gehen würden. Aber ich sage ganz bewusst, ohne dass das mit Ansprüchen verbunden ist: so weit ist es noch nicht."

Althusmann betonte, wenn es zu Sondierungsverhandlungen komme, werde Laschet sicher mit Unions-Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Chef Söder eine Verhandlung anführen. Das sei aber noch offen. FDP und Grüne müssten erstmal mit dem Wunschkoalitionspartner reden.

Das Interview können Sie in voller Länge hier hören:

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202109/29/620150.html

