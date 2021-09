Inforadio

Czaja bietet der Berliner SPD Koalitionsgespräche an

Berlin (ots)

Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat die FDP der Wahlsiegerin Franziska Giffey von der SPD Koalitionsgespräche angeboten.

FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja sagte am Montagmorgen im Inforadio vom rbb, die SPD könne ihre Wahlversprechen mit Grünen und Linken nicht umsetzen: "Franziska Giffey hat in Berlin dafür geworben, einen Politikwechsel zu machen. Diesen Politikwechsel kann sie schwer mit Grünen und Linken gestalten. Mit einem Weiter-so dieser rot-rot-grünen Regierung wird das nicht funktionieren. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir für eine Koalition der Mitte zur Verfügung stehen. Jetzt liegt es tatsächlich an ihr, inwieweit sie diesen Richtungswechsel, diesen Neustart in Berlin möchte. Wir sind für Gespräche bereit als Freie Demokraten."

Czaja betonte, die FDP habe Zuwächse in der Stadt zu verzeichnen. Man werde mit AfD und Linken nicht sprechen. Der FDP gehe es um eine Koalition der Mitte: "Aus dieser Mitte heraus muss tatsächlich eine Koalition gebildet werden. Und wenn man eines festhalten kann: gerade die Ränder, die Extreme in dieser Stadt haben verloren. AfD und Linke sind bei dieser Wahl Wahlverlierer. Das zeigt eines: man möchte mehr Miteinander statt Gegeneinander gestalten - weniger konfrontativ, sondern lösungsorientiert. Genau das ist der Weg der Freien Demokraten."

