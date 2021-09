Inforadio

DGB-Chef Hoffmann: Debatte über Impf-Pflicht wird auf Betriebe verlagert

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hat den Plan scharf kritisiert, Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte in Corona-Quarantäne abzuschaffen.

"Was die Politik jetzt macht, ist, sie verlagert diesen Konflikt auf die Beschäftigten in die Betriebe", sagte Hoffmann kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern über eine bundeseinheitliche Regelung dazu am Mittwoch im rbb-Inforadio. Stattdessen müsse die Politik sich ehrlich machen und überlegen, ob sie eine allgemeine Impf-Pflicht wolle.

Hoffmann verwies auch darauf, dass die Arbeitgeber dann den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen müssten, um die Entschädigungszahlungen beantragen zu können. "Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage, weil es zum Teil dann auch dazu führen kann, dass sensible Gesundheitsdaten der Beschäftigten offengelegt werden müssen." Das mache das ganze kompliziert und konfliktträchtig.

