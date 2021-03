Inforadio

Inforadio - DEHOGA-Präsident Zöllick: "enttäuscht, traurig und ein Stück weit wütend"

Berlin: (ots)

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat sich "enttäuscht" über die neuen Corona-Beschlüsse geäußert.

DEHOGA-Präsident Guido Zöllick sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, es gebe für Hotels und Gaststätten wieder keine echte Perspektive. "Wir haben nichts dazu gehört, was passiert mit den gastronomischen Einrichtungen, was passiert mit den Hotels. Wie ist es mit dem Tourismus in Deutschland, mit den Bars, mit den Veranstaltungen? Weite Teile unserer Branche sind nach wie vor völlig ohne Perspektive. Das macht uns auf der einen Seite traurig, aber auch ein Stück weit wütend."

Positiver äußerte sich der Präsident des Landessportbundes Berlin, Thomas Härtel. Er hat am Donnerstag im Inforadio vom rbb von einem "kleinem Lichtblick" für den Sport gesprochen.

"Die Öffnungsschritte zeigen doch, dass der Sport in den nächsten Wochen durchaus eine Perspektive haben kann. Individualsport von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten soll möglich sein, und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahre im Außenbereich auch. Gerade für die Kinder und Jugendlichen war das eine zentrale Forderung von uns, die möglicherweise jetzt ab dem 8.3. dann auch in Erfüllung gehen kann."

Die Interviews können Sie Nachhören:

Gaststättenverband: "Sind heftigst enttäuscht" https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202103/04/530725.html

Landessportbund: Kleiner Lichtblick für den Sport https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202103/04/533283.html

Original-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuell