Kalayci kritisiert Bund für Koordination bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes

BerlinBerlin (ots)

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wirft der Bundesregierung vor, bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes schlecht organisiert zu sein. Im Inforadio vom rbb erklärte Kalayci am Mittwoch, dass zu wenig Impfstoffdosen auf die Länder verteilt werden:

"Wir haben dieses Jahr 58.500 Impfdosen, eine Lieferung steht noch aus. Das würde gerade einmal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen reichen und da sind wir ganz gut unterwegs mit den mobilen Impfteams."

Der Bund habe nun zugesagt, dass Berlin ab Anfang des Jahres knapp 30.000 Impfdosen bekommt. Allerdings gebe es Unsicherheiten bei den Lieferterminen, so die Senatorin. Das mache die Planung extrem schwierig. Deshalb seien die Berliner Impfzentren auch nicht im Vollbetrieb, betonte die SPD-Politikerin:

"Was mich maßlos ärgert, das sag ich auch, was wir zum Beispiel für die erste Kalenderwoche erwarten, wissen wir noch nicht einmal: Kommt der Impfstoff Montag oder Sonntag und das ist natürlich für die Planung ungemein wichtig zur Buchung von Terminen. Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen, es sind bundesweit sehr hohe Verträge abgeschlossen, also das heißt, an der Gesamtmenge wird es nicht liegen. Aber das ist jetzt ein Zeitfaktor. Was nützt mir das, wenn der Impfstoff Ende des Jahres kommt? Wir brauchen ihn jetzt."

Ab dem 4. Januar soll laut Kalayci im Impfzentrum in der Arena-Halle in Berlin-Treptow weiter geimpft werden. Wann die anderen fünf Zentren ihren Betrieb aufnehmen, hänge von den weiteren Impfstoff-Lieferungen ab:

"Wir werden natürlich immer wenn Impfstoff kommt, weiterimpfen. Das Gute ist ja, wir sind super vorbereitet. Das heißt, das ist gut, dass wir mit den Pflegeheimen angefangen haben. Unsere mobilen [Teams] können durchimpfen, da haben wir auch ausreichend Impfdosen. [...] Wir haben mit den Pflegenden in den Pflegeeinrichtungen angefangen, das hat ein bisschen schleppend angefangen, aber jetzt kommen auch die Pflegekräfte und machen ihre Termine in der Arena und ganz wichtig ist, dass wir auch in den Krankenhäusern gestartet haben. [...] Da haben wir auch schon mit 2.000 Impfdosen in den Krankenhäusern angefangen."

Das Interview können Sie hier in voller Länge hören:

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202012/30/corona-impfzentrum-berlin-treptow-schliessung-kalayci-spd.html

