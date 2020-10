Inforadio

Bildungssenatorin Scheeres sieht Schulen gut vorbereitet

Berlin (ots)

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sieht die Schulen gut vorbereitet, um auf die steigenden Corona-Infektionszahlen zu reagieren.

Scheeres sagte am Montag im Inforadio vom rbb, man habe CO2-Messgeräte angeschafft. Sie zeigten an, wann die Luft in Klassenzimmern verbraucht ist und gelüftet werden muss. Außerdem würden derzeit auch Luftfilter getestet.

"Wir haben jetzt drei Geräte an drei Schulen in Testung, weil die Hepa-Filter sind auch nicht unumstritten, was die Lautstärke angeht und überhaupt die Nutzbarkeit, ob sie Sinn machen. (...) Ich weiß auch, dass unsere Parlamentarier dieses Thema sehr forcieren und nach der Testung werden wir uns entscheiden, ob es auch mit den Hepa-Filtern weitergeht."

Scheeres verwies darauf, dass Kitas und Schulen keine Corona-Hotspots seien. Man werde alles dafür tun, dass die gesunden Kinder weiter zur Schule gehen können.

