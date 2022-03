Bernafon Hörgeräte GmbH

Mit Leichtigkeit telefonieren

Philips Hearing Solutions präsentiert neue Freisprechfunktion für Hörgeräte

Berlin (ots)

Nutzer von Philips Hörgeräten profitieren von einer neuen Freisprechfunktion und können ihre Hörgeräte ab sofort als kabelloses Headset für Telefonate und Videoanrufe mit iPhone und iPad nutzen.* Außerdem wächst die neueste Philips Hörgerätefamilie um neue Modelle für leichte bis hochgradige Hörverluste. Damit können nun noch mehr Menschen die Vorteile der von Philips Hearing Solutions entwickelten bahnbrechenden AI Sound Technologie genießen und mit ihren Liebsten und der ganzen Welt in Kontakt bleiben.

Neue Freisprechfunktion für Streaming zu iPhone und iPad

Ab sofort können Philips Hörgeräteträger per Freisprechfunktion über ihr iPhone telefonieren, ohne direkt ins Smartphone sprechen oder ein zusätzliches Mikrofon verwenden zu müssen. Denn die neueste Generation der Philips HearLink Familie überträgt die Stimme des Hörgeräteträgers über das integrierte Mikrofon direkt auf verschiedene iOS Geräte.** Diese smarte Funktion ist ideal für den Einsatz im Auto, beim Einkaufen und allen anderen Situationen, in denen Menschen alle Hände voll zu tun haben. Zusätzlich zur Freisprechfunktion für Telefon- und Videoanrufe können Nutzer auch ihre Lieblingsmusik, Filme oder Anrufe von iOS- und Android(TM)-Geräten direkt auf ihre Hörgeräte übertragen.

Noch mehr Menschen können sich bequem mit ihren Liebsten verbinden

Mit dem intelligenten, wiederaufladbaren HearLink miniRITE T R hat Philips Hearing Solutions vor einiger Zeit bereits den Vorreiter der bahnbrechenden und eigens entwickelten AI Sound Technologie präsentiert. Diese einzigartige Technologie hebt Sprache in lauten Umgebungen deutlich hervor und lässt Nutzer so noch leichter an Gesprächen teilhaben. Hinzu kommen eine hocheffektive Klangverarbeitung und ein reduziertes Risiko von Rückkopplungen.

Mit dem neuen miniBTE T und dem wiederaufladbaren miniBTE T R sichern sich nun auch Menschen mit leichtem bis hochgradigen Hörverlust die Vorteile der AI Sound Technologie. "Ein Hörverlust beeinträchtigt die Fähigkeit, Sprache zu verstehen. Dies macht es deutlich schwerer, mit anderen in Kontakt zu treten oder Gesprächen zu folgen", sagt Søren Skjærbæk, Vice President, Philips Hearing Solutions, Demant. "Das Überwinden der Kommunikationsbarrieren, die ein Hörverlust mit sich bringt, ist bei der Entwicklung der Philips HearLink Hörgeräte von zentraler Bedeutung. Philips Hearing Solutions folgt dem Anspruch der Weltmarke Philips, bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die das Leben der Menschen mit Hörverlust bereichern. Dank der AI Sound Technologie und zahlreichen Anbindungsmöglichkeiten wird Sprache hervorgehoben und damit deutlich klarer. Das verleiht Menschen Selbstvertrauen, denn jede Art sozialer Interaktion bereichert unser Leben und bindet uns in die Gemeinschaft ein. Mit der neuen Freisprechfunktion und einer noch größeren Auswahl an Modellen in der neuesten HearLink Produktfamilie wird es nun noch einfacher, sich mit Menschen jeden Alters und der ganzen Welt zu verbinden."

Die Schwierigkeit, sich an Gesprächen zu beteiligen und wichtige Geräusche nicht richtig wahrzunehmen, sind frühe Anzeichen für einen Hörverlust. Dieser kann sich spürbar auf die Gesundheit und das Leben eines Menschen auswirken. Mit zunehmendem Alter kann sich die Verschlechterung des Hörvermögens sogar beschleunigen. Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa 1,5 Milliarden Menschen von einem Hörverlust betroffen, bei den über 60-Jährigen sind es mehr als 65%. Dank modernster Hörgeräte und führender Technologien gestaltet sich die Kommunikation zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen wesentlich leichter. Philips HearLink Hörgeräte wurden entwickelt, um genau das zu ermöglichen.

Mobile Ladestation für einen unabhängigen Lebensstil

Nutzern von wiederaufladbaren HearLink Hörgeräten steht die mobile Ladestation Plus von Philips Hearing Solutions zur Verfügung. Das smarte Zubehör ist gerade für Menschen, die viel unterwegs sind, ein hervorragender Begleiter. Das Reiseladegerät ergänzt das bestehende Tischladegerät und verfügt über einen internen Akku, der die wiederaufladbaren HearLink Hörgeräte bis zu dreimal vollständig auflädt. Für Nutzer, die oft auf Reisen sind, bedeutet das drei Tage Energie und Freiheit fernab von einer Stromquelle.

Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Sie hier:

hearingsolutions.philips.de

* Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter: hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility.

** ermöglicht durch das neue Bluetooth® Low Energy Protokoll

Apple, iPhone und iPad sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android(TM) ist eine eingetragene Marke von Google LLC.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth® Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser

Marken geschieht unter Lizenz von Demant A/S. Andere Marken und Handelsnamen sind das Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Original-Content von: Bernafon Hörgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuell