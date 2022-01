Bernafon Hörgeräte GmbH

Besser hören - überall und jederzeit:

Philips präsentiert Fernanpassung von Hörgeräten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Philips bietet mit der Fernanpassung (Remote Fitting) einen neuen Service, der Nutzer aller Philips Hörgerätegenerationen von überall und jederzeit online mit ihrem Hörgeräteakustiker verbindet. Das neue Kommunikationstool ist leicht verständlich und lässt sich per Smartphone oder Tablet und einer stabilen Internetleitung von jedem Lieblingsort aus nutzen.

Stetiger Austausch ist notwendig für das optimale Ergebnis

Philips HearLink Hörgeräte können das Leben vieler Menschen verändern. Fortschrittlichste Technologien verbessern die Fähigkeit, alltägliche Klänge zu hören, Gespräche zu verstehen und bieten die Möglichkeit, sich mit der Familie, Freunden und der ganzen Welt zu verbinden. Der Hörgeräteakustiker hilft nicht nur bei der Auswahl des richtigen Hörgeräts, sondern stellt es auf den individuellen Hörverlust ein. Ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden ist insbesondere dann wichtig, wenn sich die Hörgewohnheiten des Nutzers über die Zeit verändern. Nur so profitieren Hörgeräteträger von der optimalen Unterstützung ihrer Hörgeräte.

Gerade in Corona-Zeiten ein nachgefragter Service

Das Remote Fitting von Philips stellt sicher, dass Hörgeräteakustiker und Hörgeräteträger in Kontakt bleiben können, wenn es sich schwierig gestaltet, einen Termin im Fachgeschäft zu vereinbaren. Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Menschen vielen Einschränkungen ausgesetzt sind, ist die Vereinbarung und Durchführung von Folgeterminen für Hörgeräteträger nun deutlich komfortabler. Lokale Beschränkungen hinsichtlich Kontakt- und Ausgangsmöglichkeiten stellen dank der Fernanpassung keine Hürde mehr da. Auch unabhängig von Corona müssen gerade viel beschäftigte Menschen das Fachgeschäft nun nicht mehr persönlich aufsuchen und sparen damit Zeit, sogar Geld. Zudem profitieren die Menschen, für die der Besuch des Fachgeschäfts aus gesundheitlichen Gründen generell schwer möglich ist, ebenfalls vom Philips Remote Fitting, da sie den Termin ganz unkompliziert von zuhause aus wahrnehmen können.

Die Hörgeräteanpassung wird erleichtert

Philips Remote Fitting vereinfacht die Anpassung von Hörgeräten, da diese ab sofort in "echten" Umgebungen mit realen Geräuschen - und nicht mehr ausschließlich im Fachgeschäft mit simulierten Hörsituationen - vorgenommen werden kann. Damit hat dieser neue Service von Philips einen weiteren entscheidenden Vorteil: Hörgeräteakustiker können die Hörgeräte direkt in den Situationen anpassen, in denen sich Menschen am häufigsten aufhalten, z.B. zu Hause oder im Büro. Diese werden von den Hörgerätenutzern meist als die wichtigsten Umgebungen mit den höchsten Höranforderungen beschrieben.

Praktisches Tool, leicht verständlich

Philips Remote Fitting ist für alle Hörgeräteträger leicht verständlich und einfach in der Handhabung - der Nutzer benötigt lediglich die Philips HearLink Connect App, ein Smartphone oder Tablet und eine stabile Internetverbindung. "Hörgeräteträger benötigen den regelmäßigen Austausch mit ihrem Hörgeräteakustiker, um von der bestmöglichen Unterstützung ihrer Hörgeräte zu profitieren", sagt Søren Skjærbæk, Vice President Demant. "Philips Remote Fitting überwindet die Hürden, die sich Hörgeräteträgern bei der Terminvereinbarung mit ihrem Hörgeräteakustiker bisher in den Weg stellten. Gleichzeitig ermöglicht es einen regelmäßigen und persönlichen Austausch zwischen beiden Seiten. Es ist also ein Win-Win-Service, der den modernen Lebensstil und die Zukunft der Hörgeräteversorgung widerspiegelt. Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker und probieren Sie es einfach mal aus!"

Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Sie hier:

hearingsolutions.philips.com/de-de

Original-Content von: Bernafon Hörgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuell