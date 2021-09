Mehr Freiheit für unterwegs / Philips präsentiert mobile Ladestation für Hörgeräte

Bernafon Hörgeräte GmbH

Philips Hearing Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Hörverlust zu unterstützen, mit ihren Liebsten, Kollegen und der ganzen Welt in Verbindung zu bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Philips hat erkannt, dass der moderne Lebensstil Menschen häufig abverlangt, unterwegs zu sein. Dies erschwert Hörgeräteträgern, den Energiebedarf ihres Hörgeräts im Blick zu behalten. Mit der neuen mobilen Ladestation Plus können sie nun jederzeit und überall unterwegs sein, ohne sich um die Stromversorgung ihrer Geräte kümmern zu müssen - und das über eine Dauer von bis zu drei ganzen Tagen.

Mehr Unabhängigkeit auf Reisen - die neue Ladestation Plus

Mit der mobilen Ladestation Plus sind Nutzer der beliebtesten wiederaufladbaren Philips HearLink Modelle* deutlich unabhängiger, insbesondere dann, wenn sie keinen direkten Zugang zu einer Stromquelle haben. Die leicht zu bedienende Ladestation Plus verfügt über einen integrierten Akku, der die Hörgeräte auf Reisen bis zu dreimal vollständig aufladen kann. Als All-in-One Lösung dient die kompakte Ladestation Plus auch der sicheren Aufbewahrung der Hörgeräte - diese praktische Funktion entspricht dem hohen Design-Anspruch von Philips an all seine Produkte.

Klare Sprache, weniger Lärm - die AI Sound Technologie

Ein weiteres Highlight für die Kunden ist die Integration der bahnbrechenden AI Sound Technologie in die nicht-wiederaufladbaren batteriebetriebenen Philips Hörgeräte**.Damit können nun noch mehr Menschen von einem natürlichen Hören und der Möglichkeit profitieren, mit ihren Liebsten in Verbindung zu bleiben. Die AI Sound Technologie reduziert Hintergrundgeräusche und macht Sprache in lauten Umgebungen verständlich. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz werden Gespräche nun noch klarer. Ganz egal, ob im Gespräch mit Freunden und Familie, den Kollegen oder einfach nur im lockeren Smalltalk - mit Philips HearLink Hörgeräten können Menschen trotz Hörminderung wichtige Kontakte knüpfen, die ihr Leben bereichern und sie in die Gemeinschaft einbinden.

Mit der Welt in Verbindung bleiben

Modernste Technologien des täglichen Lebens helfen Menschen dabei, sich mit der ganzen Welt zu verbinden. Die Bluetooth®-fähigen Philips HearLink Hörgeräte streamen Anrufe der Familie und von Freunden direkt vom iPhone® oder Android(TM)*-Smartphone in die Hörgeräte. Musik, Filme und Radio werden ebenso ganz einfach vom Tablet, Telefon und Fernseher übertragen.

Genuss für Musikliebhaber - das HiFi Musik Programm

Hörgeräte werden primär entwickelt, um Sprache zu verstärken. Dank des neuen HiFi Musik Programms genießen Musikliebhaber nun auch erstklassige Musikmomente. Ob live oder gestreamt, Philips HearLink**** Nutzer nehmen Klänge so wahr, wie sie klingen müssen. Die Feinheiten des Lieblingsstücks bleiben bei Philips HearLink Hörgeräten erhalten, während sie bei anderen Hörsystemen oft verloren gehen.

"Seit über einem Jahrhundert verbessert Philips das Leben der Menschen mit bahnbrechenden Innovationen", sagt Klaus-Peter Lipfert, Brand Manager Philips Hearing Solutions Deutschland. "Auf Grundlage des weltweit bekannten ganzheitlichen Ansatzes der Gesundheitsversorgung von Philips, entwickelt Philips Hearing Solutions seine HearLink Hörgeräteserie stetig weiter, um mehr Menschen zu unterstützen, die Anforderungen des modernen Lebens zu erfüllen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Leistung und Funktionalität der Philips HearLink Hörgeräte können mehr Menschen aktiv und mit deutlich weniger Einschränkungen trotz Hörminderung durchs Leben gehen. Unsere modernste Hörgerätetechnologie ermöglicht Nutzern von dem für sie bestmöglichen Hörerlebnis zu profitieren und die Verbindungen zu den Menschen zu genießen, die ihnen im Leben wichtig sind."

* HearLink MNR T R 9030, 7030, 5030

** HearLink MNR T 9030, 7030, 5030

*** HearLink MNR T R 9030, 7030, 5030 / HearLink MNR T 9030 7030 5030

Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Sie hier:

hearingsolutions.philips.com/de-de

Über Demant

Demant ist ein weltweit führender Hörgerätehersteller und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Demant ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und global in mehr als 130 Ländern vertreten. Seit mehr als

einem Jahrhundert spielt die Demant Group eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer Technologien und Fachkenntnisse, um das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.demant.com

Mit den Philips HearLink Hörgeräten wird Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau heben und innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste anbieten. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com

Die für Philips Hearing Solutions in Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Demant Group ist die Bernafon Hörgeräte GmbH mit Sitz in Berlin.

