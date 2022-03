Studio 100 Media GmbH

"Gemeinsam lassen wir es summen und brummen"

DIE BIENE MAJA ermuntert auch 2022 wieder Familien, sich für den Artenschutz einzusetzen

München (ots)

Ab März ist "Die Biene Maja" wieder als Botschafterin für den Umwelt- und Insektenschutz unterwegs. Sie weckt bei Kindern Neugierde, vermittelt kindgerecht das nötige ökologische Wissen und präsentiert Ideen für die Umsetzung mit der ganzen Familie. Für ihr "Projekt Klatschmohnwiese" startet eine weitere Saison mit neuen Inhalten auf der Webseite www.diebienemaja-bienenschutz.de. Die Umweltbildungsinitiative kooperiert 2022 wieder mit dem deutschen Naturschutzbund e.V. (NABU) und regt auch Partnerunternehmen zu einer nachhaltigen Produktion und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen an.

"Gemeinsam lassen wir es summen und brummen!" Das ist der Slogan für das Herzensprojekt von Maja. Ihre wilden Insektenfreunde sind unverzichtbar für die Umwelt und wir brauchen jedermanns Einsatz, um gefährdete Arten zu erhalten. Seit 2018 ist Die Biene Maja im Rahmen ihrer Initiative "Projekt Klatschmohnwiese" hilfsbereit und wie immer zur Stelle. Im letzten Jahr hat die Kampagne zum "Projekt Klatschmohnwiese" in der Presse und auf Social Media eine Reichweite von über 129 Millionen Kontakten erzielt und Familien zum Mithelfen motiviert.

Ein interaktives Insektenquiz ist dieses Jahr das Highlight der Projekt-Webseite www.diebienemaja-bienenschutz.de. Bei Fragen wie "Warum haben Schmetterlinge bunte Flügel?" oder "Warum putzen Fliegen ständig ihre Vorderbeine?" testen Familien spielerisch ihr Wissen rund um die verschiedensten Krabbler. Jeder, der sein Wissen in dem Quiz testet oder erweitert - egal wie viele Fragen richtig oder falsch sind - kann bei einer Verlosung summtastische Preise der Kultbiene gewinnen.

Auch neu auf der Webseite sind Wanda, die Wildbiene und Elvis, die Ackerhummel, mit denen die wissbegierigen Kinder und Eltern mehr über die verschiedenen Bienenarten lernen können. Die Biene Maja stellt außerdem ihre anderen Freunde von der Klatschmohnwiese vor, um das Wissen von Kindern über die Artenvielfalt zu fördern und sie für Natur- und Umweltschutz zu sensibilisieren.

Die Inhalte der Webseite sind auch beim diesjährigen Insektensommer hilfreich: Familien lernen mehr über die verschiedenen Insektenarten und können dadurch die beobachteten Sechsbeiner genauer bestimmen. Der Insektensommer wird vom NABU organisiert und feiert 2022 sein fünfjähriges Jubiläum. Im Juni (3.-12.) und August (5.-14.) können Familien und Naturfreunde zu fleißigen Bienchen werden und für Maja und ihre wilden Insektenfreunde Gutes tun: Mit Freunden, der Familie oder im Rahmen einer vom NABU organisierten Exkursion zählen Naturfreunde Insekten, die sie dann an den NABU melden. Die Biene Maja unterstützt die Zählaktion als Markenbotschafterin, berichtet über den Insektensommer auf ihrer Webseite und animiert so Familien und Kinder spielerisch dazu, in die vielfältige Welt der kleinen Krabbler einzutauchen.

Das "Projekt Klatschmohnwiese" möchte Menschen, Organisationen und Unternehmen dazu inspirieren, Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen. Das Ziel dabei ist es, die bunte und vielfältige Natur in der Maja lebt zu erhalten. Initiator des Projekts ist Studio 100 Media, ein internationales Produktions- und Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung, dem die Marke Die Biene Maja gehört. Für das Engagement im Insektenschutz und im Bereich Nachhaltigkeit hat Studio 100 Media letztes Jahr den Sonderpreis Sustainability in Licensing bei den "International Licensing Germany Awards" erhalten.

Weitere Informationen zu "Die Biene Maja - Projekt Klatschmohnwiese" finden Sie unter: www.diebienemaja-bienenschutz.de und in der Pressemappe.

Studio 100 Media & Projekt Klatschmohnwiese

Studio 100 Media GmbH ist ein international tätiges Produktions- und Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung, zu dessen bekanntesten Marken "Die Biene Maja", "Mia and me" oder "100% Wolf" zählen. Seit 2018 setzen sich das Unternehmen und seine weltweit beliebte Marke "Die Biene Maja" mit der Umweltbildungsinitiative "Projekt Klatschmohnwiese" für deren wilde Artgenossen ein und animieren Kinder und Familien zum Insektenschutz und nachhaltigem Handeln. Dabei kooperiert das "Projekt Klatschmohnwiese" mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) und es beteiligen sich immer mehr Partner durch vielfältige Unterstützung, wie zum Beispiel die Privatmolkerei Bauer, Ravensburger, Blue Ocean Entertainment, XOX Gebäck, Heunec, Radio Teddy, #beebetter oder die Spread Group. Gemeinsam kommt man dem Ziel näher, eine Welt zu gestalten, in der Menschen Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen und eine vielfältige Natur für Insekten erhalten. Weitere Informationen: www.diebienemaja-bienenschutz.de; www.studio100group.com

