Studio 100 Media GmbH

Kleine Naturdetektive bewahren die Umwelt

Mitmachaktionen für Familien und kindgerechte Tipps zum Naturschutz mit der Biene Maja

Bild-Infos

Download

München (ots)

Wie erklärt man Kindern den Umweltschutz so, dass es auch Spaß macht? Dank der Initiative Projekt Klatschmohnwiese mit der Biene Maja gelingt es Familien ganz leicht, die Natur zu schützen und Kinder für die Bedeutung des Artenschutzes zu sensibilisieren. Die Webseite stellt für sie kindgerechte Informationen über Insekten und deren Schutz bereit. Dort finden Eltern außerdem unterhaltsame Familienaktionen und Bastelanleitungen, wie beispielsweise das Familienprojekt Traumhaus für Insekten oder die Mitmachaktion Insektensommer des NABU, Naturschutzbund Deutschland e. V., für den Die Biene Maja Botschafterin ist.

Insekten sind unverzichtbar für unsere Umwelt und brauchen unseren Einsatz, um gefährdete Arten zu erhalten. Damit die Krabbler weiterhin fröhlich in Gärten und Wiesen summen und brummen, ist es wichtig, unseren Kindern den Insektenschutz ans Herz zu legen. Die Biene Maja ist im Rahmen ihrer Initiative "Projekt Klatschmohnwiese" hilfsbereit wie immer zur Stelle, sodass jeder mitmachen kann.

"Warum erklärst du's mir nicht? Aber so, dass ich dich auch wirklich verstehe", fragt die neugierige Maja in der TV-Serie. Für wissbegierige Familien stellen Die Biene Maja und die mitgliederstärkste deutsche Umweltorganisation NABU im Projekt Klatschmohnwiese ökologisches Know-how bereit. Gemeinsam mit ihren Kindern können Eltern sich auf der Webseite www.diebienemaja-bienenschutz.de umfassend zum Thema Insektenschutz informieren, Tipps zur bienenfreundlichen Bepflanzung von Balkon und Garten einholen und sich für weitere Mitmachaktionen, Spiel- und Bastelanleitungen inspirieren lassen. Die Hauptattraktionen sind der NABU-Insektensommer und die Aktion Traumhaus für Insekten.

Als Botschafterin für die Mitmachaktion Insektensommer des NABU motiviert Maja Klein und Groß, sich näher mit dem Thema Artenschutz auseinanderzusetzen. Der Insektensommer soll den Insektenschutz und die Wissenschaft unterstützen und auf die enorme Bedeutung der Insekten aufmerksam machen. Im Juni und August können Familien und Naturfreunde zu fleißigen Bienchen werden und für Maja und ihre Insektenfreunde Gutes tun. Mit Freunden, der Familie oder im Rahmen einer vom NABU organisierten Exkursion zählen Naturfreunde Insekten, melden diese an den NABU und können dabei tolle Preise gewinnen.

Ein Traumhaus für Insekten selber zu bauen, macht nicht nur stolz, sondern auch richtig Spaß. Auf Majas Webseite gibt es nicht nur eine Bauanleitung, sondern eine komplette Spielanleitung rund um das Traumhaus für Insekten. Die ganze Familie kann mitmachen: Mama oder Papa, Oma oder Opa und natürlich die Kinder beweisen sich unter Majas Anleitung als Insektenretter, Architekten, Manager, Hausmeister und Forscher.

Weitere Informationen zu "Die Biene Maja - Projekt Klatschmohnwiese" finden Sie unter: www.diebienemaja-bienenschutz.de und in der Pressemappe: https://view.sharekits.com/s/P56d93w

Projekt Klatschmohnwiese

Seit 2018 präsentiert die Initiative Projekt Klatschmohnwiese Die Biene Maja als Botschafterin für Insekten, den Erhalt der Artenvielfalt und nachhaltiges Naturengagement. Der Fokus liegt auf dem familiengerechten Aufzeigen der oft so einfachen Möglichkeiten Insekten zu schützen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit zum Handeln zu ermutigen. Dabei kooperiert das Projekt Klatschmohnwiese mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) und unterstützt dessen Insektenschutzprojekte.

Am Projekt Klatschmohnwiese beteiligen sich neben der Umweltorganisation immer mehr Partner durch vielfältige Unterstützung, wie zum Beispiel die Privatmolkerei Bauer, Ravensburger, Blue Ocean Entertainment, Sonnentracht und XOX Gebäck. Weitere Informationen: www.diebienemaja-bienenschutz.de

Studio 100 Media

Die Studio 100 Media GmbH ist ein international tätiges Produktions- und Vertriebsunternehmen für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienunterhaltung. Zu den namhaften Marken unter dem Dach von Studio 100 Media zählen unter anderem "Die Biene Maja", "Mia and me", "Heidi" oder auch "Wickie und die starken Männer". Das Unternehmen ist eine Tochter der belgischen Studio 100 NV. Studio 100 Media verfügt über eine umfangreiche TV-Rechte-Library, entwickelt sowie akquiriert neue Animationsserien, produziert Animationskinofilme und vertreibt diese Produktionen weltweit. Weitere Geschäftsbereiche sind das internationale Licensing der eigenen Markenrechte, das Home Entertainment Label Studio100 sowie der firmeneigene Pay-TV-Sender Junior bei Sky. Ein eigenes Animationsstudio wurde 2018 gegründet: die Studio Isar Animation. Innerhalb der Studio 100 Gruppe haben die Marken der Studio 100 Media zudem in sechs Themenparks in Belgien, den Niederlanden und Deutschland ein Zuhause. Studio 100 ist eines der größten europäischen, unabhängigen Unternehmen für Kids & Family Entertainment. Weitere Informationen: www.studio100group.com

NABU

Mit mehr als 820.000 Mitgliedern und Fördernden ist der 1899 gegründete NABU der älteste und mitgliederstärkste Umweltverband Deutschlands. Der NABU engagiert sich für den Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt, den Klimaschutz sowie die Nachhaltigkeit der Land-, Wald- und Wasserwirtschaft. Zu den zentralen NABU-Anliegen gehören auch die Vermittlung von Naturerlebnissen und die Förderung naturkundlicher Kenntnisse. Mehr Infos: http://www.nabu.de/wir-ueber-uns

Original-Content von: Studio 100 Media GmbH, übermittelt durch news aktuell