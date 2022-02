Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)

BAP Job-Navigator 02/2022: "Führungskräfte"

Aktuelle Analyse: Personaldienstleistungsunternehmen schreiben fast jede dritte Stelle für Führungskräfte aus

Berlin (ots)

Neues Jahr, viele Jobangebote: Im ersten Monat des Jahres 2022 war die Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß. Über 213.000 Unternehmen schrieben deutschlandweit rund 1,5 Millionen Stellen aus, das sind 6,8 Prozent mehr Positionen als im Dezember. Besonders Führungskräfte sind dabei derzeit sehr begehrt: Jede achte Stelle richtete sich im Januar an Geschäftsführer/-innen, Bereichs- und Abteilungsleiter/-innen oder Projektleiter/-innen, etwas mehr als noch vor einem Jahr. Der BAP Job-Navigator hat dieses Ergebnis zum Anlass genommen und das Jobangebot für Führungskräfte detailliert analysiert: Wie viele Stellen wurden für die verschiedenen Leitungspositionen inseriert? In welchen Branchen und Bundesländern werden die meisten Jobs für Führungskräfte ausgeschrieben?

Größtes Jobangebot für Projektleiter/-innen

Insgesamt wurden im Januar 2022 rund 180.500 Jobangebote für Führungskräfte ausgeschrieben. Davon richteten sich nur rund 5.600 Jobs an die oberste Hierarchieebene Vorstände und Geschäftsführer/-innen, das entspricht 0,4 Prozent am Gesamtmarkt. 9.200 Jobs wurden für Bereichsleiter/-innen veröffentlicht, rund 0,6 Prozent aller Stellen. Abteilungsleiter/-innen konnten aus knapp 64.000 Stellen (4,2 Prozent) im Januar wählen. Der weitaus größte Anteil richtete sich an Projektleiter/-innen: Sie sind für die operative Steuerung von Projekten und Teamführung verantwortlich und werden immer gefragter: Mehr als 102.000 Stellen (6,7 Prozent) wurden hier zu Beginn des Jahres veröffentlicht. Der Anteil an Projektleiter/-innen am gesamten Stellenmarkt ist im Vergleich zum Vorjahresmonat dabei um 1,4 Prozentpunkte gestiegen. Ein wichtiger Faktor dafür: Unternehmen organisieren ihre Aufgaben und Projekte zunehmend in agilen (Projekt-)Teams. Der klassische Top-Down-Ansatz verliert dadurch an Bedeutung, denn Entscheidungen können von den Teams oftmals viel schneller getroffen werden.

Hohe Führungskräftenachfrage in IKT-Branche und im Gastgewerbe

Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist der Anteil an Jobangeboten für Führungskräfte insgesamt am höchsten und liegt bei 19,1 Prozent. Hier ist zudem auch der Anteil an Projektleiter/-innen mit 15,1 Prozent am größten. Auch im Gastgewerbe gab es im Januar 2022 viele ausgeschriebene Führungspositionen, denn es richtete sich fast jede fünfte Position an eine Führungskraft. Gleichzeitig wurde in dieser Branche zu Beginn des Jahres das anteilsmäßig größte Angebot für Abteilungsleiter/-innen und Geschäftsführer/-innen veröffentlicht.

Die Branchen freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung (17,4 Prozent) und Energieversorgung (17,2 Prozent) bieten am dritt- bzw. viertmeisten Stellen für Leitungspositionen. Auch in diesen beiden Branchen ist ein sehr großer Anteil der Jobangebote Projektleiter/-innen vorbehalten. Zu den weiteren Branchen mit einem hohen Führungskräftebedarf zählten im Januar 2022 die Finanz- und Versicherungswirtschaft (15,2 Prozent aller Jobs in der Branche) sowie die öffentliche Verwaltung (14,4 Prozent) und die Branche Erziehung und Unterricht (13,9 Prozent).

Größtes Jobangebot für Führungskräfte in Berlin und Hamburg

Die Stadtstaaten locken mit einem besonders großen Stellenangebot für leitende Fachkräfte und Vorstände. Mit fast jedem fünften Jobangebot für Führungskräfte liegt Berlin dabei an der Spitze, gefolgt von Hamburg mit 17,7 Prozent. Eine große Auswahl an Jobs haben Führungskräfte ebenfalls in Hessen (14,4 Prozent), Bremen (13,3 Prozent) und Baden-Württemberg (12,4 Prozent). Die beiden größten Bundesländer Bayern (12,3 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (12 Prozent) liegen im Mittelfeld, während in Thüringen (8,8 Prozent) und Sachsen-Anhalt (8,3 Prozent) derzeit deutlich weniger Stellen in Führungsebenen besetzt werden.

Unterstützung durch Personaldienstleister bei der Suche nach Führungskräften

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Analyse: Unternehmen nehmen für die Akquise von Führungspersonal verstärkt die Expertise der Personalexperten in Anspruch. Fast jede dritte Stelle für eine Führungskraft wurde im Januar von einem Personaldienstleistungsunternehmen ausgeschrieben. Bei Positionen für die Bereichsleitung liegt der Anteil sogar bei 47 Prozent. Nur Jobangebote für gewerbliche Fachkräfte werden noch häufiger von Zeitarbeitsfirmen und Personalvermittlern (55,2 Prozent) ausgeschrieben.

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wird von der Agentur für Personalmarktforschung "index" im Auftrag des BAP durchgeführt. Dabei werden monatlich die Stellenangebote aus 199 Printmedien, 263 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Im Januar 2022 wurden insgesamt 1.514.541 Stellenanzeigen von 213.398 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.

Über den BAP

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 1.800 Mitglieder organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.

Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell