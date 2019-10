Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)

BAP Job-Navigator 10/2019: »Führungskräfte«

Wo wurden im September die meisten Führungskräfte gesucht?

Berlin (ots)

Die Besetzung von Führungspositionen hat für Unternehmen eine besonders hohe Priorität, denn Führungskräfte tragen maßgeblich zum Erfolg bei, indem sie Projekte oder gesamte Abteilungen leiten. Auch wenn die Positionen mit einem überdurchschnittlichen Gehalt locken, bedeutet die Arbeit als Führungskraft auch, die Verantwortung für ein ganzes Team zu tragen.

Vor diesem Hintergrund hat der BAP Job-Navigator die im September veröffentlichten Jobangebote für Führungskräfte im Vergleich zu allen anderen Positionen betrachtet. Wie viele Stellen auf Führungsebene wurden insgesamt ausgeschrieben? In welchen Bundesländern und in welchen Berufsgruppen wurden die meisten Führungskräfte gesucht?

Mehr als jedes dritte Jobangebot von Personaldienstleistern ausgeschrieben

Die Auswertung ergab, dass 110.352 Jobs für Führungskräfte in Deutschland im September 2019 ausgeschrieben wurden; dies entspricht 9,7 Prozent der Stellen am Gesamtarbeitsmarkt. Davon waren knapp ein Prozent Positionen im Bereich Vorstand und Geschäftsführung sowie in der Bereichs- und Hauptabteilungsleitung. Abteilungs- und Gruppenleitern standen etwas mehr als 43.000 Jobs (3,8 Prozent) zur Verfügung. Für Projektleiter lag das Stellenangebot bei rund 5,1 Prozent.

Eine hohe Bedeutung bei der Besetzung von Führungspositionen kommt dabei den Personaldienstleistern zu: Im September wurden 37.322 Jobs und damit 33,8 Prozent aller verfügbaren Stellenangebote für Führungskräfte von Personaldienstleistern veröffentlicht.

"Führungspositionen zu besetzen ist für die Arbeitgeber schon immer eine große Herausforderung gewesen, da Führungskräfte besonders viele, teilweise auch sehr spezielle Anforderungen erfüllen müssen. Die Personaldienstleister können mit ihrer Expertise Unternehmen ideal dabei unterstützen, um die passenden Kandidaten für diese herausfordernden Tätigkeiten zu finden", erläutert Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP).

Bayern vergibt die meisten Arbeitsplätze auf Führungsebene

Aber wo werden die meisten Führungskräfte gesucht? Bezogen auf den Stellenmarkt in ganz Deutschland kann sich Bayern deutlich den ersten Platz sichern. Rund 22.397 Jobs werden hier ausgeschrieben, dies entspricht einem Anteil von 2 Prozent am Gesamtstellenmarkt. Platz zwei und drei belegen Nordrhein-Westfalen mit 19.089 Jobs und Baden-Württemberg mit 18.503 Jobs.

Hamburg, Berlin und Hessen mit dem verhältnismäßig größten Stellenangebot für Führungskräfte

Spannend wird es bei der Betrachtung des Anteils an Führungskräften in den einzelnen Bundesländern. Gemessen am Stellenangebot im Bundesland selbst liegt nicht mehr Bayern, sondern Hamburg an der Spitze: Mit 12,9 Prozent (6.650 Jobs) ist der Anteil an Jobs für Führungskräfte hier am größten. Damit kann sich die Hansestadt sogar gegenüber der Bundeshauptstadt behaupten, in der Führungspositionen 11,8 Prozent (9.418 Jobs) am örtlichen Stellenangebot ausmachen.

Auch Hessen liegt mit einem Anteil von 12,1 Prozent noch vor Berlin. Dazu trägt maßgeblich das Stellenangebot am internationalen Finanzstandort Frankfurt am Main bei, der für Führungskräfte prädestiniert ist. Den vierten Platz sichert sich Baden-Württemberg mit 18.503 Jobs (11,0 Prozent).

In technischen Berufen bieten sich Führungskräften die besten Chancen

Bei der Auswertung der einzelnen Berufsgruppen fällt auf, dass Führungskräfte verstärkt in Bereichen gesucht werden, die stark von der Digitalisierung geprägt sind - besonders im Bereich der technischen Berufe (u. a. Ingenieure, Konstrukteure und Architekten). Im September konnten sie unter mehr als 18.700 Jobangeboten fündig werden, dieses entspricht einem Anteil von 7,4 Prozent innerhalb der Berufsgruppe und 1,7 Prozent am Gesamtstellenmarkt. Im Bereich Telekommunikation und IT richteten sich 10.279 der insgesamt 78.798 Jobs im September an Führungskräfte. Vor allem Projektleiter (8.814 Jobs) sind gefragt. Ebenfalls weit vorne liegt das Finanz- und Rechnungswesen, eingeschlossen Controlling und Versicherung. Innerhalb dieser Berufsgruppe waren knapp 9 Prozent der Stellen (8.269 Jobs) für Führungspersonal ausgeschrieben.

Die Branche Gesundheit, Medizin und Soziales bietet ebenfalls gute Chancen für Führungskräfte: 12.138 Jobs standen hier zur Auswahl, das ist ein Anteil von 9,1 Prozent an allen Arbeitsplätzen für diese Berufsgruppe. Gesucht wurden insbesondere Abteilungs- und Gruppenleiter (6.125 Jobs) sowie Projektleiter (3.104 Jobs). Der Bereich Bauwesen, Handwerk und Umwelt hat auch einige freie Stellen zu besetzen: 10.033 Führungspositionen waren hier offen.

Mit weniger als 0,1 Prozent am Gesamtstellenmarkt und damit auf den drei letzten Plätzen im Ranking der Führungskräfte nach Berufsgruppen landen das Personalwesen mit 1.700 Jobs, der Bereich Einkauf/Materialwirtschaft mit 1.606 Jobs sowie das Rechts- und Steuerwesen, welches nur 886 Jobs in Führungspositionen ausschrieb.

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194 Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum September 2019 wurden insgesamt 1.134.064 Stellenanzeigen von 161.760 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.

Über den BAP

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.

