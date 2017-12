BAP-Präsident Volker Enkerts neuer Vorstandsvorsitzender der DGUV / Volker Enkerts ist einstimmig zum neuen alternierenden Vorstandsvorsitzenden der DGUV gewählt worden

Berlin (ots) - BAP-Präsident Volker Enkerts wurde gestern einstimmig vom Gesamtvorstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) zum neuen alternierenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. "Ich freue mich sehr über die Wahl zum neuen alternierenden Vorstandsvorsitzenden der DGUV und danke allen Mitgliedern des DGUV-Vorstandes für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Damit vertritt erstmalig ein Zeitarbeitsrepräsentant die Arbeitgeberinteressen in dem höchsten Gremium eines deutschen Sozialversicherungszweiges. Darin liegt eine hohe Verantwortung auch für das Gemeinwohl", erklärt Enkerts.

Die DGUV ist der Spitzenverband aller gewerblichen Berufsgenossenschaften und öffentlichen Unfallkassen in Deutschland. Diese repräsentieren rund 75 Millionen Versicherte in rund vier Millionen Unternehmen und leisten Prävention in den Betrieben sowie Rehabilitation und Entschädigung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Die DGUV vertritt die Unfallversicherung in allen politischen Angelegenheiten, schließt Verträge für das Unfallversicherungssystem und koordiniert die einzelnen Träger. Darüber hinaus werden drei eigene Institute, eine Hochschule und der viertgrößte Klinikkonzern in Deutschland betrieben beziehungsweise koordiniert.

Über den BAP:

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.

