Baufi24 Baufinanzierung AG

Marc Breyer tritt für Konsumentenkreditportal Kredit24 an

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Baufi24-Gruppe gewinnt Marc Breyer als Leiter Ratenkredit für Kredit24. Breyer wird innerhalb der Gruppe künftig die Marke Kredit24 rund um die Sparte der Konsumentenkredite leiten und ausbauen.

Ab dem 1. Januar 2022 leitet Marc Breyer den Bereich Konsumentenkredite bei Kredit24, einer Marke der Baufi24-Gruppe, in der Funktion des Leiters Ratenkredit. Er wechselt von dem Immobilienfinanzierer Dr. Klein, wo er zuvor den Vertrieb Ratenkredite leitete. Breyer startete seine Karriere 2007 im Vertrieb der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Bankengruppe und arbeitete dort bis 2019 in verantwortungsvollen Positionen bei der Targobank.

Kredit24 spezialisiert sich auf die Vermittlung von Konsumentenkrediten an Privatpersonen in Deutschland und ermöglicht Baufinanzierenden die Erhöhung der Liquidität im Rahmen der Baufinanzierung. "Kredit24 gestaltet als Pendant zu Baufi24 die Zukunft der Konsumentenkredite. Für unsere Kunden bedeutet das Markttransparenz und kurze Entscheidungswege auf dem Weg zum passenden Kreditangebot", erklärt Vorstand Michael Lorenz. "Mit Marc Breyer an der Spitze verleihen wir unserem Konsumentenkreditgeschäft Aufwind", so Lorenz weiter. "Wir freuen uns auf die produktive Zusammenarbeit!"

Über die Baufi24-Gruppe

Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und agiert seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe rund 120 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München.

Über die Kredit24 GmbH

Das Online-Portal Kredit24 vermittelt Konsumentenkredite an Privatpersonen in Deutschland. Die Kredit24 GmbH ist eine 100%-Tochter der Baufi24 Baufinanzierung AG. Als unabhängiges, gründergeführtes Unternehmen treibt Kredit24 als Teil der Baufi24-Gruppe Innovation in der Kreditwirtschaft voran und ermöglicht ein faires, persönliches und transparentes Kundenerlebnis.

Original-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuell