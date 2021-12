Baufi24 Baufinanzierung AG

Baufi24-Gruppe gewinnt Thomas Schöppe als Director Sales für LoanLink24

Thomas Schöppe übernimmt ab 1. Dezember 2021 die Leitung von LoanLink24 in der Rolle des Director Sales. LoanLink24, die 100%ige Tochter der Baufi24-Gruppe, ist das englischsprachige Angebot des unabhängigen Vermittlers für Immobilienkredite.

Thomas Schöppe wechselt von der LBS Nord, wo er zuletzt in der selbständigen Immobilienfinanzierung tätig war. Bis Anfang 2021 leitete Schöppe 2021 als Head of Wholesale den Vertrieb des Reisegepäckherstellers Samsonite in Köln. Zuvor war Schöppe bei der Mainzer Coty Germany GmbH angestellt, wo er zuletzt, nach regionaler Teamverantwortung in Süddeutschland und Österreich sowie Norddeutschland, den gesamten deutschen Außendienst leitete. Der studierte Wirtschaftsingenieur startete seine Karriere 2007 bei der Lidl Vertriebs GmbH, wo er unter anderem als Verkaufs- und Projektleiter tätig war.

LoanLink24 ist spezialisiert auf die englischsprachige Finanzierungsberatung für internationale Kunden, die sich in Deutschland ein Eigenheim zulegen möchten. "Für die internationale Klientel bietet das Chancen und Synergien: Baufi24 bringt sein Branchen-Know-how sowie die Strahlkraft der Marke ein und berät englischsprachige Kunden, die auf Baufi24 anfragen, kompetent und markenübergreifend über LoanLink24", erklärt Vorstand Michael Lorenz. "Wir freuen uns über Thomas Schöppe als Neuzugang und werden gemeinsam mit ihm das Wachstum von LoanLink24 weiter vorantreiben", so Lorenz weiter. Thomas Schöppe tritt in seiner Funktion bei LoanLink24 in die Fußstapfen von Jan Joisten, der sich auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte. Erst kürzlich veröffentlichte LoanLink24 einen Expat City Index, der analysiert, welche Städte attraktiv für Auswanderer sind.

Über Baufi24

Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und agiert seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe rund 120 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München.

