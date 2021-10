Baufi24 Baufinanzierung AG

Baufinanzierung smart und digital: Künstliche Intelligenz als Ratgeber für Darlehensvergleiche

Hamburg (ots)

"Wie haben Personen wie ich ihre Immobilie finanziert?"

Der unabhängige Immobilienfinanzierer Baufi24 launcht mit dem Baufi-Match das bundesweit erste Tool für eine smarte Immobilienfinanzierung. Kaufinteressenten vergleichen dort ihren Finanzierungwunsch mit ähnlichen Kundenprofilen. So zeigt Baufi-Match Immobilienkäufern anonymisiert auf, für welche Finanzierung andere Kunden sich in einer vergleichbaren Situation entschieden haben.

Die KI-gesteuerte Funktion gibt eine bessere Orientierung, um beispielsweise die passende Tilgungsrate, Eigenkapitalquote oder Zinsbindungsfrist zu finden. Verglichen werden hierbei ähnliche Kundenprofile, die zuvor über Baufi24 abgeschlossen haben. "Wer erstmals eine Immobilie finanziert, braucht Vergleichswerte. Baufi-Match schafft Klarheit darüber, ob die eigenen Vorhaben realistisch erscheinen, und gibt ein gutes Bauchgefühl bereits vor Unterzeichnung", kommentiert CEO Tomas Peeters.

Baufi24 versteht sich als führend in der digitalen Baufinanzierung und setzt die Technologie für eine zeitgemäße Kundenberatung ein. "Das Tool ergänzt die persönliche Beratung in unseren Geschäftsstellen vor Ort sowie via Video - das bleibt auch in Zeiten voller Digitalisierung und Automatisierung elementar für unsere Kunden", erklärt Peeters weiter. Der Vergleich von Finanzierungsparametern nimmt erste Hürden bei einer Entscheidung und ist ein wichtiger Teil des Customer Lifecycles. Die Baufi24-Gruppe hat bereits weitere KI-Funktionen entwickelt, die gerade getestet und sukzessive ausgerollt werden.

Über Baufi24

Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und positioniert sich seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe 120 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München. Neuigkeiten aus dem Hause Baufi24 lesen Sie hier.

