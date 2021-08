Baufi24 Baufinanzierung AG

Hamburg (ots)

Im Juli 2021 zeichneten die BILD und die ServiceValue GmbH die Baufi24 Baufinanzierung AG als "Kundenkönig" mit der Auszeichnung "sehr hoher Kundennutzen" aus. Das Unternehmen kombiniert digitale Angebote für Immobilienfinanzierung mit der persönlichen Beratung in rund 60 Niederlassungen vor Ort.

Für das Ranking untersuchten BILD und die Service Value GmbH 2.995 Unternehmen und Anbieter aus 211 Branchen. Zwischen Mai und Juni 2021 wurden Verbraucherinnen und Verbraucher online zu ihren Erfahrungen mit Baufi24 befragt. Das Ergebnis: Der Kundennutzen von Baufi24 liegt im Vergleich mit den 19 getesteten Mitbewerbern deutlich über dem Branchendurchschnitt, daher das Prädikat: "sehr hoher Kundennutzen".

"Unsere Kundinnen und Kunden schätzen Transparenz, Sorgfalt und die Kompetenz - dem gilt es gerecht zu werden. Als Deutschlands Kundenkönig ausgezeichnet zu werden, ist ein großes Kompliment für die geleistete Arbeit der Baufi24-Familie", freut sich Thomas Peeters, CEO der Baufi24 Baufinanzierung AG. Doch ausruhen dürfe man sich auf dieser Bestätigung nicht. "Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung unserer Kundenerfahrung und der Einbindung weiterer Bankenparter. Nur so können wir sicherstellen, unseren Kunden verständliche Angebote zu besten Konditionen am Markt zu bieten."

Dem Ruf der Verbraucher folgt Baufi24: entgegen dem Markttrend plant das Unternehmen für die Zukunft den weiteren Ausbau des Geschäftsstellennetzes bundesweit, wie Vorstand Michael Lorenz weiß: "Mit dem grandiosen Feedback unserer Kunden und dem Wissen um unsere Kompetenz werden wir in naher Zukunft weitere Standorte mit unseren Franchise-Partnern etablieren und auf diese Art noch mehr Menschen den Traum vom eigenen Zuhause ermöglichen können".

Über Baufi24

Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz, Basar Caniperk und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und positioniert sich seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe 100 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München. www.baufi24.de

