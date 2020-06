Baufi24 Baufinanzierung AG

Baufi24 beruft Michiel Goris zum Aufsichtsratsvorsitzenden

Weitere Mitglieder: Dr. Edeltraud Leibrock, Bettina Stark und Dr. Mathias Schlichting

Hamburg (ots)

Am 24.06.2020 fand die Hauptversammlung der Baufi24 Baufinanzierung AG statt. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde dabei Michiel Goris ernannt, ehemals Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG sowie Vorstandsmitglied der ING-DiBa. Außerdem berief das Unternehmen Dr. Edeltraud Leibrock, Bettina Stark und Dr. Mathias Schlichting in den Aufsichtsrat.

Baufi24 gehört mit knapp 50 Geschäftsstellen zu den größten Immobilienfinanzierungsvermittlern in Deutschland. Das Unternehmen hat den Anspruch, Finanzierungen für die Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich zu realisieren, und zwar möglichst innerhalb von 24 Stunden.

Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sind in der Finanzszene keine Unbekannten: Der gebürtige Niederländer Michiel Goris hat sich in der Branche mit den Vorstandstätigkeiten für die Interhyp AG und die ING-DiBa einen Namen gemacht. Aktuell ist er Mitglied im Advisory Board von Facile.it in Italien. In beratender Funktion ist er bei Viisi Hypotheken in den Niederlanden, Auxmoney in Deutschland sowie Molo Finance in Großbritannien tätig.

Goris' Stellvertreterin im Baufi24-Aufsichtsrat ist Dr. Edeltraud Leibrock. Sie ist Partnerin und Geschäftsführerin von Connected Innovations in Hamburg, ehemalige Vorständin der KfW-Bankengruppe für IT und Prozesse sowie derzeitig Mitglied in mehreren Boards von Fintechs und Artificial-Intelligence-Initiativen. Bettina Stark leitete als Generalbevollmächtigte bis 2019 den Bereich "Privatkunden" bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) und ist Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dr. Mathias Schlichting ist Partner der Kanzlei Dierkes & Partner sowie Aufsichtsratsvorsitzender der CLIQ Digital AG. Als Rechtsanwalt ist er auf Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht spezialisiert.

"Besser geht es nicht!"

"Mit dem neuen Aufsichtsrat sind wir perfekt aufgestellt für das weitere Unternehmenswachstum", erklärt Tomas Peeters, Vorstandsvorsitzender der Baufi24 Baufinanzierung AG. "Unternehmertum, Strategie, Vertrieb, Immobilienfinanzierung, FinTech, künstliche Intelligenz und Recht: Alle wichtigen Kompetenzen sind im neuen Aufsichtsrat abgebildet. Besser geht es nicht!"

Michiel Goris, frisch ernannter Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, sagt: "Ich freue mich sehr darauf, Baufi24 bei ihrem angestrebten Wachstum zu begleiten und setze tiefes Vertrauen in das gesamte Team, dass wir weiterhin ein außerordentliches Kundenerlebnis schaffen werden."

Erst vor wenigen Wochen hatte Baufi24 das FinTech-Unternehmen LoanLink übernommen. Es ist mit seiner Software FinLink Marktführer für Baufinanzierungs-CRM in Deutschland. In den kommenden Monaten wird Baufi24 vor allem das Franchisegeschäft weiter intensiv ausbauen. Allein im ersten Halbjahr 2020 kamen - trotz der Corona-Pandemie - 24 neue Geschäftsstellen in ganz Deutschland hinzu.

Die Umwandlung zur AG vollzog Baufi24 im Januar 2020. Die Vorstände sind Tomas Peeters (Vorstandsvorsitzender), Basar Caniperk, Michael Lorenz sowie Stephan Scharfenorth und Gernot Schusser. Peeters wechselte im März 2020 von der Interhyp AG zu Baufi24. Caniperk und Schusser sind die Gründer der LoanLink GmbH.

Über die Baufi24 Baufinanzierung AG

Die Baufi24 Baufinanzierung AG ist als einer der größten deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler spezialisiert auf Baufinanzierung, Bausparen und günstige Kredite. 2006 wurde die Baufi24 gegründet, im Januar 2020 vollzog das Unternehmen einen Formwechsel zur Baufi24 Baufinanzierung AG.

Baufi24 ist unabhängig von Banken und Konzernen und vergleicht für seine Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 450 Banken. Der Anspruch dabei: schnellere Kreditzusagen und weniger bürokratischer Aufwand. Zum Angebot gehören auch die Vermittlung sowie die Bewertung von Häusern und Wohnungen. Für seine Leistungen wurde Baufi24 bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem für das fairste Produktangebot, für das Kundenvertrauen und als Preischampion. Vorstandsvorsitzender ist Tomas Peeters. Der Unternehmenssitz ist Hamburg. www.baufi24.de

