Baufi24 beruft Tomas Peeters in die Geschäftsführung

Im Rahmen der aktuellen Wachstumsstrategie von Baufi24.de (https://www.baufi24.de/) wird die Geschäftsführung erweitert: Ab dem 1. März 2020 verstärkt Tomas Peeters als weiterer Geschäftsführer die Baufi24 Partnervertrieb GmbH. "Baufi24 hat sich in den letzten Jahren überaus positiv entwickelt und ich freue mich sehr, ab jetzt Teil eines so erfolgreich am Markt positionierten Unternehmens zu sein und die zukünftige Ausrichtung entscheidend mitzugestalten", erklärt Peeters. Sobald der gegenwärtig laufende Formwechsel zur AG abgeschlossen ist, wird er den Vorstandsvorsitz übernehmen. Die Gesellschafter Stephan Scharfenorth und Michael Lorenz freuen sich sehr über diesen Zugang: "Tomas Peeters bringt eine enorme Portion Know-how mit und wir sind überzeugt, dass er auf hervorragende Weise unsere angestoßene Wachstumsstrategie umsetzen wird". Zuletzt wurde ein umfangreicher Markenrelaunch vollzogen und ein weiterhin starker Ausbau des Franchisegeschäftes verkündet. Peeters soll dieses Wachstum maßgeblich vorantreiben: "Baufinanzierungsexperten die sich als Franchisenehmer ihre Wunschregion sichern wollen, sollten sich schnell bei uns melden, bevor die Gebiete vergeben sind", erläutert Peeters.

Der 43-jährige war zuletzt Mitglied des Vorstands bei der Interhyp AG und verantwortete dort Partnergeschäft, Kundenbetreuung und Zukunftswerkstatt. Zuvor war er in führenden Positionen bei der ING-DiBa tätig und verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung in der Baufinanzierung sowie in der Industrialisierung des Bankgeschäfts.

