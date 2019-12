Baufi24 GmbH

Volle Kostentransparenz bei der Immobilienfinanzierung: Immo-Shopping24 zeigt individuelle Konditionen in Echtzeit an

Wer auf der Suche nach einer eigenen Immobilie ist muss für die richtige Finanzierung immer alle Kosten im Blick haben. Genau hier unterstützt jetzt Immo-Shopping24: Die Metasuchmaschine für Immobilien findet nicht nur die passende Immobilie, sondern zeigt nach Angabe des individuellen finanziellen Status die aktuellen Kosten und Finanzierungskonditionen in Echtzeit an. Anfallende Kosten inklusive aller Nebenkosten werden transparent dargestellt. "Wichtig ist wirklich alle Beträge auf einen Blick erfassen zu können, um spätere Überraschungen zu vermeiden und eine erfolgreiche Finanzierung sicherzustellen", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).

Nutzer dieses neuen Angebotes erhalten die volle Transparenz aller Kosten, Nebenkosten, Steuern und Zinsen auf einen Blick und in einem Konto, nur abhängig von den persönlichen Finanzkonditionen sowie der tagesaktuellen Zinskonditionen. Zu den Kosten gehören neben dem Kaufpreis die Maklerkosten, die Grunderwerbsteuer wie auch die Kosten für Notar und Grundbuch. Dem daraus entstehenden Gesamtkaufpreis wird das Eigenkapital abgezogen und die zu finanzierende Summe steht fest. Immo-Shopping24 zeigt exakt dazu die geschätzte Monatsrate, den effektiven Jahreszins in Prozent sowie die Laufzeit bis zur Volltilgung in Echtzeit an. "Unsere Kunden können so kostenlos mit wenigen Angaben die für sie passenden Objekte und Finanzierungskonditionen finden. Den Rest erledigen dann unsere 450 unabhängigen Berater und führen die neuen Immobilienbesitzer sicher in ihr Traumhaus", sagt Scharfenorth. Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/.

Über Baufi24

Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.

