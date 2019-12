Baufi24 GmbH

Viel zu viele Interessenten für eine einzelne Immobilie - in den Ballungszentren Deutschlands ein gewohntes Bild. Häufig geht das Traumhaus dann an andere Bewerber, ein Grund hierfür kann ein fehlender Nachweis über die gesicherte Finanzierung sein. Makler wollen schnell ein sicheres Geschäft machen, wer zuerst einen Finanzierungsnachweis vorlegen kann, kommt damit der eigenen Immobilie schnell einen großen Schritt näher. Doch Banken benötigen für einen offiziellen Nachweis viele Daten zu Käufern und Immobilie vorab. Anders macht das jetzt der Baufinanzierungsvermittler Baufi24.de: Interessenten machen einmalig einen Termin mit den vor Ort ansässigen Beratern. Diese prüfen Bonität sowie die gesamte finanzielle Situation und erhalten dann vorab ein auf die zu besichtigende Immobilie zugeschnittenes Zertifikat. Makler freuen sich über diese zuvor geprüften Kunden und erteilen wahrscheinlicher den Zuschlag. "Die Chance, sich die Traumimmobilie direkt bei der Besichtigung zu sichern, erhöht sich so und die Kunden erlangen einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern ohne Zertifikat", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). In Zeiten hoher Nachfrage elementar, um nicht immer wieder leer auszugehen. Exakte Informationen zur Immobilie erhalten Interessenten und auch die Baufi24-Berater über Immo-Shopping24. Hier kann die Immobilie bewertetet werden und es finden sich zahlreiche zusätzliche Informationen zu Lage und statistischen Standortdaten, die für das Zertifikat hilfreich sind.

Im Zertifikat wird dann "auf Grundlage der durchgeführten vorläufigen Budgetprüfung" das persönliche Hypothekenzertifikat ausgestellt. Im positiven Fall lautet das dann: "Im Rahmen der uns vorliegenden Unterlagen können wir Ihnen unter dem Vorbehalt einer finalen Bonitätsprüfung bestätigen, dass wir davon ausgehen, dass die oben genannte Immobilie im Wert von XY Euro von Ihnen finanziert werden kann. Der genannte Wert wurde mit einer Finanzierungsplattform aus über 400 Finanzinstituten ermittelt." Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, besorgt sich vor der Besichtigung des Traumhauses das entsprechende Zertifikat. Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/

Über Baufi24

Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.

