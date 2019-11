Baufi24 GmbH

Immobiliensuche und Finanzierung vereint

Wer bisher auf der Suche nach einer neuen Immobilie war, musste dafür diverse Webseiten durchstöbern, um wirklich alle Angebote zu finden. Neben den bekannten Immobilienportalen gehören da auch die Seiten lokaler Makler und weiterer Anbieter dazu. Doch ab sofort profitieren Immobiliensucher von einem neuen Angebot, das diese Suche maßgeblich vereinfacht: Bei Immo-Shopping24 werden alle Immobilienangebote mit nur einem Klick durchsucht.

Interessierte registrieren sich mit der Angabe einer E-Mailadresse und speichern sich dann kinderleicht Favoriten ab. So beobachten sie ihre Wunschimmobilien und sehen mit einem Blick alle Entwicklungen. Individuelle Finanzierungskonditionen aktualisieren sich automatisch. Ebenfalls sehr transparent in der Darstellung: Alle Kosten werden detailliert angegeben. Ist die Entscheidung für die Wunschimmobilie gefallen, genügt ein Klick zur Anforderung des Finanzierungsangebots und der individuellen Beratung.

Kunden legen sich bequem Suchaufträge an und werden so über neue Immobilienangebote gemäß ihrer Angaben informiert. "Wir vereinfachen die Suche und ersparen den Kunden das ständige Wechseln zwischen den Anbietern", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/) den neuen und übersichtlichen Service.

Ob Wohnung oder Haus, exakter Umkreis der Wunschadresse, maximaler Kaufpreis, Anzahl der Zimmer und Größe in Quadratmeter, Immobiliensuchende verfeinern die Suche nach ihren Vorstellungen. Kostenlos durchsucht Immo-Shopping24 dann in Sekunden alle relevanten Anbieterseiten und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar. Auf den ersten Blick sehen die Interessierten wichtige Fakten sowie Bilder des Objekts. Auch der Quadratmeterpreis wird transparent dargestellt, sodass direkt ein erster Vergleich der Wunschimmobilien möglich ist. Favoriten werden mit Klick auf das Herzsymbol gespeichert. So bleibt das Lieblingshaus immer unter Beobachtung, mitsamt vielen Informationen zur Finanzierung, allen Kosten, Bildern und der Beschreibung sowie weiteren statistischen Daten zum Standort. Neben dem Kaufpreis werden immer auch die eigenen Finanzierungskonditionen samt geschätzter Monatsrate und Laufzeit bis zur Volltilgung angezeigt.

Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/

Über Baufi24

Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.

