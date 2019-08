Baufi24 weiter auf Erfolgskurs - Umsatz verdoppelt

Baufi24 GmbH

Der Baufinanzierungsvermittler Baufi24 setzt seinen Wachstumskurs konsequent weiter fort. So verdoppelte sich im ersten Halbjahr 2019 erneut das Finanzierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Franchisemodell entwickelt sich wie geplant: Aktuell freut sich Baufi24 über neue Geschäftsstellen in Stuttgart, Essen, Aachen, St. Ingbert, Kiel, Friedrichshafen und Köln und hat dazu weitere Neueröffnungen in Vorbereitung. Mit derzeit 29 aktiven Geschäftsstellen sind zum Halbjahr alle Ziele erreicht und das Jahresziel von rund 40 Geschäftsstellen rückt immer näher. Besonders erfreulich ist die hohe Resonanz von Bank-, Sparkassen- und Bausparkassenmitarbeitern auf das Geschäftsstellenmodell. Das neue Repräsentanz-Modell wurde ebenfalls am Markt gut aufgenommen. "Unsere Geschäftsstellen wachsen weiter und die Franchisenehmer stellen deshalb neue Mitarbeiter ein. So sind dort aktuell 93 Leute beschäftigt, 50 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Ein weiterer Beleg für die Möglichkeit, sich mit einer Geschäftsstelle unternehmerisch zu entfalten", sagt Michael Lorenz, Geschäftsführer der Baufi24 Partnervertrieb GmbH. Auch von anderer Stelle kommt Lob für das Franchisemodell: Laut Focus Money gehört Baufi24 erneut zu "Deutschlands besten Franchiseunternehmen" und ist Branchensieger in der Kategorie Baufinanzierungen.

Passend dazu erhält das Serviceangebot https://www.baufi24.de/ weitere Auszeichnungen von BILD als Deutschlands "Kundenkönig" sowie von Focus Money das Prädikat "Hohe Weiterempfehlung". Die neu konstituierte Webseite wird sehr positiv von den Kunden angenommen. In der Hamburger Zentrale von Baufi24 konnte das Mitarbeiterteam durch den Zugewinn kompetenter Fachkräfte weiter ausgebaut werden. "Wir werden dieses Tempo im zweiten Halbjahr fortsetzen und blicken sehr positiv in die Zukunft", betont Lorenz abschließend.

Über Baufi24

Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.

