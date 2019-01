Baufi24.de erweitert Vertrieb

Hamburg (ots) - Baufi24.de beginnt das neue Jahr mit personeller Unterstützung. So ergänzt seit dem 2. Januar 2019 Michael Schmidt das Vertriebsteam von Baufi24.de bei der Betreuung der deutschlandweiten Geschäftsstellenpartner. Der studierte Betriebswirt (VWA) wechselt von Planethyp zum Hamburger Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungen und Ratenkredite. "Er bringt eine langjährige Branchenerfahrung mit, die uns zusätzlich stärken wird", freut sich Michael Lorenz, Geschäftsführer der Baufi24 GmbH.

"Im vergangenen Jahr konnten wir Dank der erfolgreichen Arbeit von Oliver Pöhlmann die Zahl unserer Geschäftsstellen signifikant ausbauen und gemeinsam mit ihnen das Finanzierungsvolumen deutlich erhöhen. Um diese Entwicklung zu fördern, aber auch um die Franchisepartner weiterhin in gewohnt hoher Qualität betreuen zu können, wurde die personelle Aufstockung erforderlich. Mit der Doppelbesetzung des Vertriebs haben wir ein exzellentes Team, das sich hervorragend ergänzt und mit dem wir bestens für die Zukunft aufgestellt sind", ist sich Lorenz sicher.

Gemeinsam mit Pöhlmann übernimmt Schmidt u.a. die Akquisition neuer Geschäftsstellen. Daneben sind sie für den Aufbau, Organisation, Entwicklung sowie die Unterstützung der Geschäftsstellen und deren Schulungsprozesse zuständig. Mit der neuen Personalstruktur soll 2019 besonders der Ausbau des Franchise-Modells noch intensiver vorangetrieben werden. "Ziel ist es, die Zahl unserer regionalen Standorte in den kommenden Monaten deutlich zu erhöhen", erläutert Lorenz.

Schmidt freut sich auf die Aufgaben und sieht derzeitige Wirtschaftstrends auf seiner Seite: "Das Bankwesen befindet sich aktuell im Umbruch, was für viel Unsicherheit in der Branche sorgt. Das Geschäftsstellenmodell von Baufi24 bietet Finanzierungsexperten dagegen neue langfristige Perspektiven mit mehr Eigenständigkeit, geringem unternehmerischen Risiko und attraktiven Einkommensmöglichkeiten."

Die Idee hinter dem Franchise-Modell

Mit jährlich über drei Millionen Besuchern ist Baufi24.de in den vergangenen 12 Jahren zu einem der größten Vermittlungs- und Beratungsportale für Baufinanzierungen in Deutschland geworden, das zukünftige Immobilienbesitzer auf dem Weg zum Eigenheim unterstützt. Eine zentrale Rolle spielt neben dem ersten Online-Kontakt die anschließende persönliche Vor-Ort-Beratung durch qualifizierte Fachleute. Franchise-Partner von Baufi24.de übernehmen dazu die eigenständige Leitung lokaler Geschäftsstellen. Bei ihnen handelt es sich in der Regel um ehemalige Banken- und Sparkassenmitarbeiter, die darüber hinaus zum Teil über erhebliche Zusatzqualifikationen verfügen. "Sie sind exklusiver Ansprechpartner in ihrer Region und profitieren von kontinuierlichen Kundenanfragen mit sehr hoher Abschlusswahrscheinlichkeit", erläutert Lorenz. Daneben erhalten sie Zugang zu professioneller und modernster Angebots- und Abwicklungssoftware, die sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Über Baufi24

Das mehrfach ausgezeichnete Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungen und Ratenkredite www.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht die Angebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.

