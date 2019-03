eDreams

Internationales Best Airport Ranking: Singapur Changi Airport holt zum zweiten Mal Gold

Deutschland mit zwei Flughäfen in den Top Ten: München und Hamburg

Hamburg (ots)

Der Singapur Changi Airport schafft es im internationalen Best Airport Ranking von eDreams, Europas größtem Online-Reiseunternehmen, als beliebtester Flughafen auf den ersten Platz - das zweite Jahr in Folge. Das ergab eine Auswertung von knapp 80.000 Kundenbewertung* aus dem Jahr 2018. Als Newcomer in den Top Ten auf dem zweiten Platz glänzt der Brisbane Airport vor allem mit einem sehr guten Service vor Ort. Die Bronzemedaille geht dieses Jahr an Zürich. Im Vergleich zum Vorjahr rutscht dieser Flughafen damit einen Platz ab, überzeugt aber immer noch mit Spitzennoten wenn es um das Shopping-Angebot, den Wartebereich sowie die Restaurantauswahl geht. Aus Deutschland schaffen es gleich zwei Flughäfen in die Top Ten: München (Platz 4) und Hamburg (Platz 9).

Die zehn beliebtesten Airports 2019 1) Changi Airport, Singapur 2) Brisbane Airport, Australien 3) Zürich Airport, Schweiz 4) München Airport, Deutschland 5) Istanbul Atatürk International, Türkei 6) Stockholm Arlanda Airport, Schweden 7) London Heathrow Airport, UK 8) Bangkok Airport, Thailand 9) Hamburg Airport, Deutschland 10) Tel Aviv Airport, Israel

Nur die Hälfte der Top Ten aus dem Jahr 2018 findet sich auch im aktuellen Ranking wieder. Neben Brisbane sind außerdem Stockholm, Bangkok, Hamburg und Tel Aviv neu dabei. München und Heathrow, zwei "Oldies", sind dabei einen beziehungsweise drei Ränge nach oben geklettert, Istanbul dafür zwei Ränge nach unten.

In Singapur sind auch lange Wartezeiten kein Problem

Zusätzlich zu einer Gesamtnote wurden die Reisenden auch nach ihrer Einschätzung in den Einzelkategorien "Beste Restaurants", "Shopping", "Wartebereiche" sowie "Service" gefragt. In allen vier Kategorien ist der Singapore Airport an erster Stelle. Auch sonst sind sich die Befragten einig: In Zürich gefolgt von München gibt es die besten Einkaufsläden, Wartebereiche sowie Restaurants. Einzige Ausnahme: Der Brisbane Airport in puncto Service, der sich hier den zweiten Platz sichert.

Das komplette "eDreams Best Airport Ranking 2019" und weitere Informationen unter: https://www.edreams.de/bester-flughafen/

* Als Methodik wurden Daten aus den Kundenbewertungen der folgenden eDreams-Märkte gezogen: ES, FR. IT, UK, DE, PT, COM, MX, AR, CA, CH und USA, aber auch Opodo (DE, FR, UK) und GO Voyages. Insgesamt haben wir 79.857 Bewertungen analysiert, die zwischen dem 21. November 2017 und dem 3. Dezember 2018 eingegangen sind.

