Dayanita Singh erhält den Hasselblad Award 2022

Göteborg, Schweden, 8. März 2022 (ots/PRNewswire)

Mit Freude gibt die Hasselblad-Stiftung bekannt, dass der Hasselblad Award 2022 an die Fotografin Dayanita Singh verliehen wird.

Die in Neu-Delhi lebende Dayanita Singh ist die erste Preisträgerin aus Südasien und auch die erste, die die neue Preissumme von 2.000.000 SEK erhält. Verliehen wird der Preis am 14. Oktober 2022 in Göteborg, Schweden. Am selben Tag wird im Hasselblad Center eine Ausstellung mit einer Auswahl von Dayanita Singhs signierten Werken eröffnet und eine Publi-kation über die Künstlerin mit einem neu verfassten Essay des türkischen Schriftstellers Orhan Pamuk veröffentlicht.

Die Ehrung der Hasselblad-Stiftung

Durch ihr umfangreiches fotografisches Werk hat Dayanita Singh neue Wege der Auseinandersetzung mit Bildern geebnet. Von einer humanis-tischen Herangehensweise an die Porträtfotografie bis hin zu einem be-ständigen Interesse am Archiv präsentiert sich ihre umfangreiche Fotogra-fie auf innovative Weise in Büchern und Installationen.

Ihre einzigartigen mobilen‚ Museen' ermöglichen es, ihre Bilder zu bear-beiten, neu zu sequenzieren, zu archivieren und auszustellen, sodass der Betrachter zu einem begeisterten Teilnehmer wird. Mit einem ausgeprägten Sinn für Materialität präsentieren die ‚Museen' ihre Fotografien als mitei-nander verbundene Werkgruppen, die mit poetischen und erzählerischen Möglichkeiten aufgeladen sind. Mit ihren Bildern, die von einem grenzenlos neugierigen Intellekt genährt werden, hatte und hat Dayanita Singh einen weitreichenden Einfluss auf die jüngeren Generationen von Fotografinnen und Fotografen, international, aber insbesondere in Indien.

„Ich kann kaum glauben, dass dies wahr ist. Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, diesen Preis von der Hasselblad-Stiftung verliehen zu bekommen", sagt Dayanita Singh. „Seit Jahren wollte ich einen Kurs mit dem Titel „Tanzen mit meiner Hasselblad" geben. Jetzt diese Auszeichnung zu erhalten und in der geschätzten Gesellschaft der früheren Preisträger zu sein, übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich nehme diesen Preis im Namen meiner Buchob-jekte und mobilen Museen entgegen."

Die Hasselblad Award Jury 2022

Joshua Chuang, Juryvorsitzende, Kurator, Editor, Herausgeber, USA

Koyo Kouoh, Direktor, Zeitz Museum of Contemporary Art Africa, Südafrika

Susan Meiselas, Fotografin, Hasselblad Award- Preisträgerin 1994, USA

Daniel Palmer, Professor, School of Art RMIT University Melbourne, Australien

Niyatee Shinde, Kurator, Direktor urmericEarth Art Projects, Indien

Die Hasselblad Foundation wurde 1979 auf der Grundlage des Testaments von Erna und Victor Hasselblad gegründet. Der jährliche internationale Preis der Stiftung für herausragende Leistungen in der Fotografie wurde zum ersten Mal 1980 verliehen.

