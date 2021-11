Vistaprint Deutschland

Mehrheit nutzt Weihnachten, um mal wieder Hallo zu sagen

Über zwei Drittel der Deutschen wollen Weihnachtskarten schreiben

Berlin (ots)

Drei Viertel der Deutschen nutzen die Advents- und Weihnachtszeit, um mit Freunden und Familie Kontakt aufzunehmen. Das hat eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Vista, dem internationalen Anbieter von Fullservice-Lösung für Design, Digitales und Print für Kleinunternehmen ergeben. Rund 40 Prozent der Befragten sprechen in diesen Wochen ganz bewusst Freunde und Verwandte an, die sie lange nicht mehr gesehen haben. Weihnachtskarten sind bei der Kontaktpflege das Mittel der Wahl: Rund 69 Prozent haben in diesem Jahr vor, Weihnachtskarten zu schreiben. Besonders beliebt sind die postalischen Weihnachtsgrüße bei den 18- bis 29-Jährigen: 74 Prozent von ihnen haben in diesem Jahr Weihnachtspost geplant. Das Marktforschungsinstitut Innofact hat insgesamt 1.000 Verbraucher in Deutschland online befragt.

Beliebtheit von Weihnachtskarten steigt

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl derjenigen deutlich gestiegen, die die Adventszeit für das Schreiben von Weihnachtskarten nutzen wollen. Plante im Jahr 2020 nur knapp jeder Zweite (48 Prozent) Weihnachtsgrüße ein, sind es in diesem Jahr rund 69 Prozent, so die Vista-Umfrage. "Der persönliche Gruß zu Weihnachten liegt im Trend", sagt Jörg Sutara, General Manager Vista Deutschland, Österreich und Schweiz. "Die Nachfrage nach individuell gestalteten Karten stieg bei uns bereits in den vergangenen Jahren an, und wir erwarten für dieses Jahr Bestellzahlen auf gleichbleibend hohem Niveau."

Die große Mehrheit schreibt Karten, weil auch sie sich über einen persönlichen Gruß in der Adventszeit freuen. Jeder Zweite sagt, dass er Anderen gern einen Gruß auf traditionelle Weise übermitteln will. Dabei spielt das Kartenmotiv für die überwiegende Mehrheit der Befragten eine wichtige Rolle. 35 Prozent sind der Überzeugung, dass Karte und Motiv individuell sein sollten. Sie schätzen es, wenn Freunde sich die Mühe machen und Karten mit eigenen Designs selbst gestalten. Rund ein Drittel der Umfrageteilnehmer freut sich, wenn sie aus dem Familienkreis persönliche Karten mit Fotomotiven der Kinder und der Familie erhalten.

Über Vista

Vista ist der Design- und Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt. Als globales Unternehmen, bei dem remote zu arbeiten an erster Stelle steht, hat Vista eine wachsende Präsenz mit Teammitgliedern in mehr als 25 Ländern. Seit mehr als 20 Jahren lässt sich Vista von Kleinunternehmen inspirieren und arbeitet unablässig daran, Lösungen für deren Bedürfnisse zu liefern. Gemeinsam repräsentieren VistaCreate, 99designs von Vista und VistaPrint eine Fullservice-Lösung für Design, Digitales und Print, die die Präsenz von Kleinunternehmen online und offline erhöht und sie bei ihrem Erfolg unterstützt. Vista ist ein Cimpress-Unternehmen (Nasdaq: CMPR). Weitere Informationen finden Sie auf vista.com.

