Persönliche Note beim Weihnachtsgeschenk ist gefragt / Hohe Nachfrage nach Fotokalendern und -büchern in der Corona-Pandemie

In diesem Jahr werden viele Deutsche kreativ. Sie nehmen sich ihre Fotos vor, sortieren sie und gestalten Fotobücher und Fotokalender. "Wir verzeichnen dieses Jahr ein überdurchschnittliches Interesse an Fotobüchern", sagt Vistaprint-Sprecher Georg Treugut. "Wir führen die erhöhte Nachfrage auf die Corona-Pandemie zurück. Zum einen nehmen sich viele während des Lockdowns die Zeit für die Zusammenstellung der Fotos, zum anderen sind persönliche Fotogeschenke insbesondere in diesem Jahr, in dem die sozialen Kontakte eingeschränkt sind, zu Weihnachten sehr beliebt. So gehen wir auch in den kommenden Wochen von größeren Bestellungen für selbst gestaltete Wand- und Tischkalender aus."

Am Computer lassen sich die eigenen Fotos leicht in den vielen angebotenen Vorlagen platzieren, Hintergründe können ausgewählt und Beschreibungen hinzugefügt werden. So entstehen schnell und einfach professionell gestaltete Kalender oder Fotobücher. Wer kreativ werden und Anderen mit seinen Fotos eine Freude machen möchte, für den hat Vistaprint-Experte Georg Treugut drei Tipps:

1. Fotos auswählen: weniger ist mehr

Das größte Problem für viele Hobby-Fotografen ist es, eine Fotoauswahl zu treffen. Die ausgewählten Fotos sollten zunächst in einem eigenen Ordner abgespeichert und sortiert werden - das macht die Gestaltung des Fotobuchs oder des Kalenders später einfacher. Im Fotobuch-Studio von Vistaprint werden zudem all die Fotos markiert, die bereits verwendet worden sind. So behält man leicht die Übersicht.

2. Fotos prüfen und nachbearbeiten: Qualität ist gefragt

Fotobuch und -kalender leben von der Qualität der Bilder: Daher sollten die Auflösung, der Kontrast und der Bildausschnitt bei allen Fotos geprüft und ggf. verändert werden. Für qualitativ hochwertige Fotos mit einer druckfähigen Auflösung benötigt man jedoch keine Profi-Kamera. Mit den meisten Digital- und Smartphone-Kameras erhält man bereits eine sehr gute Qualität.

3. Fotos platzieren: für Abwechslung sorgen

Sowohl bei der Gestaltung eines Kalenders als auch eines Fotobuchs sollte man mit der Anordnung der Fotos spielen. Das sorgt für Abwechslung. So sind bei Fotokalendern Collagen beliebt. Beim Fotobuch sollte man darauf achten, dass die Seiten nicht überladen aussehen: Zwei bis maximal vier Fotos reichen in der Regel aus. Ein großformatiges Bild und eine symmetrische Anordnung der Fotos wirken beruhigend. Collagen oder wilde Platzierungen machen neugierig auf die Geschichte dahinter.

