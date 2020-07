Novego

Feuer und Flamme statt ausgebrannt - Burnout mit dem digitalen Soforthilfe-Programm von Novego begegnen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Ereignisse der vergangenen Monate haben unsere Gesellschaft auf die Probe gestellt. Der Alltag hat sich drastisch verändert, berufstätige Mütter und Väter haben aus dem Home Office gearbeitet, waren aber gleichzeitig auch dafür verantwortlich, ihre Kinder zuhause selbst zu betreuen. Auch damit verbundene finanzielle Sorgen aufgrund von Kurzarbeit, Existenzängste infolge von Arbeitsplatzverlust oder die Angst vor einer möglichen Ansteckung trugen ihr Übriges dazu bei. Diese Doppelbelastung kann ein Auslöser für das Burnout-Syndrom sein, das für zwei Zustände steht: Überforderung oder Ungewissheit. Eine niedrigschwellige und sofort zugängliche Behandlungsmöglichkeit bietet das innovative E-Mental-Health Programm "Raus aus dem Burnout" von Novego. Das von erfahrenen Ärzten und Therapeuten entwickelte Programm unterstützt junge und ältere Teilnehmer mithilfe von abwechslungsreichen, therapeutischen Elementen, Bildern, interaktiven Übungen und Videos, die helfen, Belastungen zu identifizieren, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen klar zu definieren und den persönlichen Alltag neu zu strukturieren.

Burnout ist ein Erkrankungsbild, das auch unter der Bezeichnung "Erschöpfungsdepression" bekannt ist. In den letzten Jahren hat sich die Erkrankung immer mehr zum Volksleiden entwickelt, die durch zahllose E-Mails, dauerhafte Erreichbarkeit und steigenden Leistungsdruck begünstigt wurde. In einer leistungsgetriebenen Gesellschaft schnellen die Zahlen der von Burnout Betroffenen jährlich in die Höhe. Auch Schüler und Studenten stehen schon unter einem enormen Leistungsanspruch, haben bereits früh finanzielle Sorgen und übervolle Terminkalender. Laut einer Studie der DAK leiden 43 Prozent aller Schüler unter Stresssymptomen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Und auch die jüngsten Ereignisse trugen zu einem Anstieg der Zahlen derer bei, die sich nach Beistand und professioneller Hilfe in der Psychversorgung erkundigen.

Ärzte empfehlen, bei psychischen Problemen wie einem Burnout so frühzeitig wie möglich zu intervenieren, um eine Abwärtsspirale zu verhindern. Dies gestaltet sich aufgrund der langen Wartelisten auf Therapieplätze vielfach schwierig. Unkomplizierte und professionelle Soforthilfe bietet das E-Mental-Health-Programm "Raus aus dem Burnout" von Novego. Unabhängig von einer Therapie kann das wissenschaftlich entwickelte Programm eine rasche Linderung der Symptome erzielen, indem es den Nutzern neue Kraft vermittelt, um wichtige Schritte zur Veränderung in Angriff zu nehmen. Aber auch therapiebegleitend profitieren viele Burnout-Betroffene von dem individuellen Novego-Programm, das auf kreative Weise dazu anregt, das eigene innere Feuer wieder zu entfachen.

"Raus aus dem Burnout" gibt eine Vielfalt von Impulsen, wie sich der eigene hohe Selbstanspruch auf ein gesundes Maß regulieren lässt. Es zeigt auf, wie wichtig ein guter Zugang zur eigenen Gefühlswelt ist, um Belastungen zu identifizieren und einen bewussten Umgang damit zu entwickeln. Übungen zur Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, die auch gemeinsam mit einer vertrauten Person durchführbar sind, unterstützen dabei, achtsamer mit sich zu sein. Weiterhin informiert das Programm über Verhaltensweisen wie beispielsweise das Helfersyndrom und zeigt, wie ein starkes Selbstwertgefühl davor bewahrt, sich in der Rolle des sich Aufopfernden zu verlieren. Nicht zuletzt erhalten Teilnehmer Hinweise zu einer ausgewogenen Ernährung, die unter Stress gerne vergessen wird, die aber für das seelische Gleichgewicht unabdingbar ist.

Novego "Raus aus dem Burnout" begleitet die Betroffenen über einen Zeitraum von vier Wochen. Dabei werden die Nutzer von erfahrenen Psychologen begleitet und können diesen ihre persönlichen Fragen stellen.

https://www.novego.de/

ÜBER NOVEGO

Novego wurde von der IVPNetworks GmbH, die sich für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung psychisch Erkrankter einsetzt, ins Leben gerufen. Das CE-gekennzeichnete Medizinprodukt basiert auf neuesten therapeutischen Erkenntnissen. Die einzelnen Programme können als unkomplizierte Sofort-Hilfe, therapiebegleitend oder zur Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz genutzt werden. Die Anwendungen wurden am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich getestet und sind mit unabhängigen, qualitativ hochwertigen Studien belegt.

Pressekontakt:

MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbH

Frau Anne-Katrin Kohlmorgen

Fasanenweg 3

21227 Bendestorf

Tel: +49 (0)40-4140639-0

E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.de

Original-Content von: Novego, übermittelt durch news aktuell