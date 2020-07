Novego

#AusgesprochenOffen und #AusgesprochenEhrlich - Novego bricht mit neuer Influencer-Kampagne das Schweigen um negative Emotionen

Jeder hat mal Angst, ist traurig und niedergeschlagen oder fühlt sich gestresst. Diese Gefühle gehören zu unserem Leben - und doch spricht kaum jemand offen darüber, weder im privaten Umfeld und noch seltener in sozialen Netzwerken. Besonders hier, wo häufig eine schöne heile Welt vorgegaukelt wird und mehr Schein als Sein regiert, wird ein unrealistisches Bild unseres Lebens vermittelt. Mit der #ausgesprochen Kampagne will Marktführer IVPNetworks GmbH mit seinem E-Mental-Health-Angebot Novego negative Gefühle und Depressions- und Angsterkrankungen aus der Tabuzone holen.

Das Leben im Social Web soll makellos erscheinen: Bilder vom Strandurlaub, mit Freunden beim Feiern, bei beruflichen Erfolgen - jeder soll sehen, wie gut es einem geht. Kein Wunder, dass Betroffene sich scheuen, über ihre Depressions- und Angsterkrankungen zu sprechen. Der Druck ein tolles Leben zu führen, um das man beneidet wird, ist groß.

Heute mal #ausgesprochen traurig drauf

Hier setzt die neue Novego-Kampagne vom Marktführer der ambulanten Psych-Versorgung, IVPNetworks, an. Mit dem Ziel psychische Erkrankungen zu enttabuisieren, unterstützen die "mutigen" Influencer die Kampagne und posten unter dem #ausgesprochen offen über ihre Gefühle, Ängste, Überforderung, Stress oder Niedergeschlagenheit und ihre Erfahrungen zu einem der E-Mental-Health Programme von Novego. Denn das Leben ist eben nicht nur eitel Sonnenschein. Es geht darum, andere zu ermuntern und zu inspirieren und zu akzeptieren, dass man sich nicht immer nur großartig fühlt. Und natürlich soll Hilfestellung geboten werden: Wie hilft Novego den #ausgesprochen-Influencern oder könnte anderen Betroffenen Hilfe bieten? Die Programme reichen hier von Depression, über Ängste, bis zu Burnout und dem Präventionsprogramm Novego RELAX - sie alle wurden wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit überprüft und sind mit umfangreichen Studien belegt.

Zeit, auszusprechen, was wir fühlen!

Die Geschichte der Influencer wird aber nicht nur im Social Web über ihre eigenen Kanäle geteilt, sondern auch auch auf der Novego-Website und auf dem Instagram-Account von Novego. Unter dem #ausgesprochen soll sich das Ganze zu einer wachsenden Community entwickeln, in der sich die Menschen mit psychischen Problemen identifizieren und nicht länger ein Stigma fürchten müssen. Sie können offen dazu stehen und darüber reden. Novego will die Basis dafür schaffen! Denn #ausgesprochen sollen Emotionen wie Angst und Traurigkeit im Netz als das gesehen werden, was sie sind - Teil des Lebens in seiner ganzen Vielfalt.

ÜBER NOVEGO

Novego wurde von der IVPNetworks GmbH, die sich für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung psychisch Erkrankter einsetzt, ins Leben gerufen. Das CE-gekennzeichnete Medizinprodukt basiert auf neuesten therapeutischen Erkenntnissen. Die einzelnen Programme können als unkomplizierte Sofort-Hilfe, therapiebegleitend oder zur Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz genutzt werden. Die Anwendungen wurden am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich getestet und sind mit unabhängigen, qualitativ hochwertigen Studien belegt.

