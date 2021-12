Shiseido

SHISEIDOs Video zur Kampagne„POWER IS YOU" mit dem Song „Find Love" hat weltweit mehr als 18 Millionen Aufrufe!

Die „SHISEIDO ULTIMUNE"-Serie mit „Find Love" von Hikaru Utada hat sich seit dem Start im Jahr 2014 mehr als 20 Millionen Mal verkauft.

Seit dem 1. Juli 2021 betreibt die Prestigemarke SHISEIDO die globale Kampagne „POWER IS YOU" mit drei inspirierenden Markenbotschafterinnen: Megan Rapinoe, Hikaru Utada und Ursula Corbero. Mit ihren unterschiedlichen Hintergründen in den Bereichen Sport, Kunst und sozialen Aktivitäten nutzen die drei Botschafterinnen ihre Stärke als wunderbare Kraft in der Welt. Mit ihren kraftvollen und individuellen Geschichten bringt „POWER IS YOU" die Kraft der inneren Schönheit zum Vorschein und wandelt alles in eine wunderschöne Energie um, die eine bessere Veränderung in der Gesellschaft bewirkt.

Das Video zur „POWER IS YOU"-Kampagne mit der Kampagnenhymne „Find Love" since its launch last summer (*1). wurde seit seinem Start im letzten Sommer (*1) weltweit mehr als 18 Millionen Mal angesehen.

Bild aus dem Kampagnenvideo POWER IS YOU:

„THE POWER IS YOU"-Kampagnenvideo

Klicken Sie hier, um die englische Version zu sehen (verfügbar auf der SHISEIDO ULTIMUNE Website)

https://international.shiseido.co.jp/lp-ultimune.html (Verfügbar bis 31. Dezember 2021)

https://international.shiseido.co.jp/skincare/collections/ultimune/ (Verfügbar ab 1. Januar 2022)

Die globale Kampagne hat Verbraucher in aller Welt dazu eingeladen, die Marke und ihre Produkte sowohl virtuell als auch persönlich zu erleben. In Festland China schalteten 117.000 Zuschauer beim Livestream mit lokalen Influencern ein. In Südkorea, Hongkong und Kanada erlebten die Verbraucher die Marke virtuell, um anschließend an Veranstaltungen in den Geschäften teilzunehmen, die große Aufmerksamkeit erregten. Einschließlich der Einführung des SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III, einer symbolischen Verkörperung der Revolution der Marke SHISEIDO, hat sich die ULTIMUNE-Serie seit ihrem Start im Jahr 2014 mehr als 20 Millionen Mal verkauft. (*2)

ÜBER DIE GLOBALE KAMPAGNE „POWER IS YOU"

Als Aktivistinnen, Führungspersönlichkeiten und Künstlerinnen repräsentieren diese drei globalen Botschafterinnen die Aussage unserer Kampagne: POWER IS YOU. Mit ihrem inspirierenden Lebensweg zelebriert SHISEIDO Vielfalt und stärkt die Menschen über alle Grenzen hinweg, indem es die Kraft der inneren Schönheit hervorhebt, um die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. POWER IS YOU möchte jeden Menschen dazu ermutigen, seine innewohnende Energie freizusetzen, seine innere Schönheit wieder aufzuladen und seine Energie als wunderschöne Kraft in dieser Welt zu nutzen.

ÜBER DIE KAMPAGNENHYMNE: FIND LOVE

Hikaru Utada veröffentlicht Album und streamt Online-Konzert im Jahr 2022

Hikaru Utadas 8. Studioalbum, „BAD MODE", wird digital am

19. Januar veröffentlicht und wird am 23. Februar auch auf CD erhältlich sein. Das Album wird

viele Hits enthalten, darunter die Wahlkampfhymne „Find Love"

Das Online-Konzert mit dem Titel „Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios" wird

auch am Geburtstag des Künstlers, dem 19. Januar, gestreamt.

„Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios" offizielle Website:

https://www.utadahikaru.jp/livesessions2022/en/

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.utadahikaru.jp/en/

ÜBER SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE III

SHISEIDO ULTIMUNE wurde im September 2014 als symbolische Verkörperung der Revolution der Marke SHISEIDO eingeführt. Seitdem hat es weltweit mehr als 200 Auszeichnungen erhalten.3 (*3)

Im Juli 2021 wurde ULTIMUNE grundlegend umgestaltet, inspiriert durch den führenden Innovationsträger The Lifeblood™.(*4) Diese neue Entwicklung nutzt die einzigartige ImuGenerationRED Technology™ von ULTIMUNE, um die inneren Abwehrkräfte der Haut zu stärken und so Ausstrahlung, Geschmeidigkeit und Widerstandsfähigkeit für eine gesunde, lebendige Haut zu erzielen. Ziel ist es, alle Menschen zu befähigen, ihre innewohnende Energie freizusetzen, ihre eigene Schönheit wieder aufzuladen und ihre Energie als wunderschöne Kraft in der Welt zu nutzen.

ÜBER SHISEIDO

SHISEIDO ist die wichtigste globale Prestigemarke der Shiseido-Gruppe, die Hautpflege-, Make-up-, Sonnenpflege- und Düfte in 88 Ländern und Regionen der Welt vertreibt. Sie trägt dazu bei, die Kraft der Schönheit jedes einzelnen Kunden optimal zur Geltung zu bringen und mit Hilfe von Hautpflege- und Make-up-Produkten, die unter Einsatz neuester Technologien entwickelt wurden, eine energiegeladene Schönheit von Körper und Geist zu erlangen.

Anmerkungen:

(*1) Die Gesamtzahl der Aufrufe der Kampagnenvideos POWER IS YOU (15, 20, 30 und 60 Sekunden) auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SHISEIDO und anderen Social-Media-Plattformen in 88 Ländern und Regionen, darunter Japan, Festland China und Frankreich

(*2) Das Gesamtvolumen der weltweiten Auslieferungen von ULTIMUNE: Ausgelieferte Einheiten seit der erstmaligen Markteinführung im September 2014 bis zum 30. September 2021

(*3) Die Gesamtzahl der Auszeichnungen weltweit ab Dezember 2020 (nach Recherchen von Shiseido)

(*4) The Lifeblood™ ist ein neues Beauty-Konzept von SHISEIDO. Es soll dazu beitragen, die individuelle Schönheit zu fördern, die sich ständig verändert.

VORSTELLUNG DER GLOBALEN BOTSCHAFTERINNEN DER KAMPAGNE

Mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrem Lebensstil repräsentiert jede dieser drei globalen Botschafterinnen die Aussage unserer Kampagne: POWER IS YOU.

Foto 1: Hikaru Utada

Für mich bedeutet innere Schönheit, den Mut zu haben, ehrlich zu sich selbst zu sein.

Selbstbestimmung bedeutet, sich selbst zu kennen und an sich zu glauben.

Von Hikaru Utada

Hikaru Utada, in den Vereinigten Staaten als Tochter japanischer Eltern geboren, ist Sängerin, Songwriterin und Produzentin. Ihr erstes Album „First Love"" das 1999 veröffentlicht wurde, war ein sofortiger Erfolg und wurde zum meistverkauften Album aller Zeiten in Japan und hält diesen Titel bis heute. Utadas kommerzieller Erfolg hat sie mit über 37 Millionen verkauften Alben zu einer der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten in Japan gemacht. Utada kündigte 2010 eine Auszeit von ihrer musikalischen Karriere an, um sich auf ihr persönliches Wachstum zu konzentrieren und kehrte im April 2016 zu ihrer Musikkarriere zurück. Ihre Single aus dem Jahr 2021 und der Titelsong von „EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME", „One Last Kiss", erzielte Chartplatzierungen in 33 Ländern und Regionen weltweit sowie in den Spotify Global Viral Charts. Sie schrieb den neuen Song „Find Love" als Hymne der „POWER IS YOU"-Kampagne.

Foto 2: Ursula Corbero

Schönheit entsteht durch positive Einstellung.

Es ist ein Gefühl von Energie, ein Gefühl von Leben. Wenn du etwas willst, musst du es versuchen.

Wenn du einen Fehler machst, denke daran, dass das Leben nicht perfekt ist. Auch in der Unvollkommenheit liegt Schönheit.

Von Ursula Corbero

Ursula Corbero wurde durch ihre Rolle in der Netflix-Serie „La Casa de Papel" (Money Heist) international bekannt. Corbero ist viel mehr als nur eine Schauspielerin. 2018 wurde sie zur Botschafterin der Fiorever-Kollektion von Bvlgari ernannt. Im Laufe der Jahre war sie das Gesicht mehrerer Marken.

Sie setzt sich für soziale Zwecke ein und hat im Laufe der Jahre verschiedene soziale Projekte unterstützt, darunter die Aufklärung über Brustkrebs, Kinderkrebs, Klimawandel und vieles mehr.

Foto 3: Megan Rapinoe

Schönheit ist für mich eine sehr persönliche Sache. Wir können nicht definieren, was für jemand anderen schön ist.

Jeder muss seine innere Schönheit finden.

Von Megan Rapinoe

Die zweimalige Weltmeisterin und Co-Spielführerin der Soccer US-Frauen-Fußballnationalmannschaft, Megan Rapinoe, ist ein Fan-Liebling und eine der technisch versiertesten Spielerinnen des Teams. Megan erhielt die beiden höchsten Auszeichnungen des Turniers – den Goldenen Schuh für die beste Torschützin und den Goldenen Ball für die beste Spielerin des Turniers.

Megan ist eine Fürsprecherin für Gleichberechtigung für alle und hat es geschafft, ihre Leidenschaft für Humanität und Authentizität zu vereinen.

Produktübersicht

- Produktname: SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III

- Produktfoto:

- Produktmerkmale:

Schönheit wird mit jedem Pulsschlag weitergegeben und erzeugt Kraft.

Die Haut bleibt widerstandsfähig gegen Schäden der Hautalterung, jetzt und in Zukunft.

SHISEIDOs preisgekröntes Serum, das NEUE Ultimune

mit The Lifeblood™(*), der Stärke der Wissenschaft

Ein weltweit einzigartiger Ansatz von SHISEIDO.

Ein innovatives Serum, das die Durchblutung der Haut optimiert und die innere Kraft und Schönheit zum Vorschein bringt.

Für eine gesunde, lebendige Haut mit Ausstrahlung, Geschmeidigkeit und Elastizität.

In nur 3 Tagen ein gesundes, lebendiges Aussehen erleben.

(*) The Lifeblood™ ist ein neues Schönheitskonzept von SHISEIDO,

das die natürliche Schönheit der Kunden freisetzt und ständig erneuert.

Die einzigartige ImuGenerationRED Technology™ von ULTIMUNE hilft, die feuchtigkeitsspendenden GL-Kollagenelemente (*) an jede Stelle der Haut zu bringen.*

(*) Hydroxyprolin, Glycerin

○ Mit seiner reichhaltigen und zugleich erfrischenden Beschaffenheit dringt das Serum schnell in die Haut ein.

○ Ein frischer Duft nach grünen Blumen fördert die Entspannung und strahlt positive Energie aus.

○ Enthält keine Parabene (Konservierungsstoffe)

○ Nicht komedogenes kosmetisches Produkt/allergiegetestet.

(Dies ist keine Garantie dafür, dass alle Anwender frei von Akne sein werden oder dass sie keine allergische Reaktion erfahren.)

Anwendung

■ Morgens und abends nach dem Auftragen des Gesichtswassers und vor der Feuchtigkeitspflege mit einer Emulsion oder Creme anwenden.

■ SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III vor allen anderen Seren auftragen.

■ Zwei Pumpstöße in die Handfläche geben und gleichmäßig im Gesicht verteilen.

