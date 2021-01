Camping.Info GmbH

Europas beliebtester Campingplatz befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern

Auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze schaffte es, dank der Gästebewertungen von Campingurlaubern aus ganz Europa, der Campingpark Kühlungsborn aus Mecklenburg-Vorpommern. Das hat das führende europäische Informations- und Buchungsportal für Campingurlaube www.camping.info im Rahmen des 10. camping.info Awards ermittelt. Deutschland ist mit 68 Campinganlagen in den Top 100 und mit fünf Plätzen in der Top 10-Rangliste vertreten. In die Auswertung flossen über 208.000 Bewertungen von mehr als 173.000 Campingurlaubern ein.

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin, freut sich über die Vergabe des zehnten Awards und ist davon überzeugt, dass Campingurlaub 2021 mehr denn je gefragt sein wird. "Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen für Campingurlaube interessieren. Das bestätigen uns sowohl die Zugriffszahlen auf unserem Portal als auch die Zulassungsstatistiken für Reisemobile und Wohnwagen, die sich aktuell auf einem Rekordniveau befinden."

Wie jedes Jahr bietet der camping.info Award auch 2021 wieder echte Geheimtipps unter den Campingplätzen. Durch die bewährte Formel, die vor allem die Gästezufriedenheit und die Anzahl sowie die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt, schaffen es auch kleinere Plätze in die Top 100.

Top 10 Campingplätze in Europa laut camping.info Award 2021

1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern

2. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein

4. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich

5. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen

6. Camping Hüttenberg / Schweiz / Ostschweiz

7. Luxury Camping Schlosshof Resort / Italien / Südtirol

8. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark

9. Campingplatz Ecktannen / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern

10. Campingpark Kalletal / Deutschland / Nordrhein-Westfalen

Alle ausgezeichneten Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

