Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Hochgiftig und krebserregend - Chrom VI in Lederprodukten

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Dortmund (ots)

Chrom - wissen wahrscheinlich die meisten - ist ein silberweiß glänzendes Metall, das aber auch in verschiedenen chemischen Formen auftreten kann. Als Chrom III zum Beispiel, das beim Gerben von Leder verwendet wird und manchmal entsteht dann durch chemische Reaktionen Chrom VI. Und das ist problematisch, denn Chrom VI ist hochgiftig und krebserregend. Wo Chrom VI überall vorkommt und wie man sich schützen kann, weiß Jessica Martin.

Sprecherin: Farben, Lacke, Lederprodukte - überall dort kann Chrom VI vorkommen. Besonders kritisch wird's, wenn man direkten Hautkontakt hat, etwa bei Handschuhen, Gürteln, Kleidungsstücken aus Leder, Uhrenarmbändern oder Sandalen, so Dr. Tobias Bleyer von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

O-Ton 1 (Dr. Tobias Bleyer, 18 Sek.): "Weil Chrom VI stark sensibilisierend wirkt, also Allergien auslösen kann und hautreizend wirkt, außerdem steht Chrom VI in Verdacht, Krebs zu verursachen und das Erbgut zu verändern. Deshalb ist es in Bedarfsgegenständen aus Leder, die also länger mit der Haut in Kontakt kommen, in der Europäischen Union verboten."

Sprecherin: Trotzdem kommen immer wieder belastete Produkte in die EU.

O-Ton 2 (Dr. Tobias Bleyer, 24 Sek.): "Solche Fälle werden regelmäßig über das europäische Schnellwarnsystem Safety Gate gemeldet. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr. 2021 gab es zum Beispiel 28 Meldungen zu Chrom VI in Lederprodukten. 2022 waren es 13, im Jahr darauf stieg die Zahl wieder. Vergangenes Jahr wurden 29 Fälle gemeldet. Das zeigt, das Problem ist nicht verschwunden und wird weiterhin überwacht."

Sprecherin: Riecht ein Lederprodukt stark nach Chemie, sollte man vorsichtig sein. Der Experte rät auch, auf Zertifikate zu achten oder beim Händler nachzufragen, wie das Leder gegerbt wurde. Außerdem sollte man nur Produkte aus vertrauenswürdigen Quellen kaufen...

O-Ton 3 (Dr. Tobias Bleyer, 22 Sek.): "...und auf Umwelt- und Qualitätszeichen achten, z.B. den Blauen Engel. Gerade bei sehr günstigen Angeboten, etwa bei saisonalen Produkten wie Lederhosen zur Oktoberfestzeit oder Sandalen, lohnt sich ein genauer Blick auch auf Waren aus Fernost. Und wer sich unsicher ist, kann auch natürlich in unserer Datenbank 'gefährliche Produkte in Deutschland' nachsehen, ob ein bestimmter Artikel bereits auffällig geworden ist."

Chrom VI ist hochgiftig, kann Allergien auslösen und steht in Verdacht, krebserregend zu sein. Die chemische Verbindung kann in Farben, Lacken und Lederprodukten vorkommen wir Schuhen, Handschuhen oder Lederhosen. Wenn Sie sich informieren wollen, geht das im Netz auf baua.de.

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