Markteinführung von ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler

Blacksburg, Virginia (ots/PRNewswire) - Nehmen Sie am 24. Januar an unserem kostenlosen Webinar teil, um mehr über unseren in Kürze verfügbaren ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler zu erfahren und eine Demonstration zu sehen

Phoenix Integration und PTC geben mit großer Freude die Einführung des ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler von Phoenix Integration bekannt.

ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler ermöglicht Technikern die Validierung des Verhaltens und der Leistungsmerkmale von Systemen unter Verwendung einer beliebigen Softwareanwendung:

- COTS-Tools wie Excel®, MATLAB® und Simulink® - CAE-Tools wie HyperWorks®, NASTRAN®, ABAQUS® und ANSYS® - CAD-Tools wie Creo®, NX®, CATIA v5® und SolidWorks® - Legacy-Anwendungen wie FORTRAN oder C++ - Python-, Java- und VB-Skripte - Datenbanken und PDM/PLM-Lösungen

- Grafische funktionelle Co-Simulation - Direkte Interaktion mit Simulationsparametern - Aufzeichnung von Simulationsergebnissen mit optionalem Modellimport

- Verbindung einer beliebigen Softwareanwendung mit den Systemmodellen von PTC Integrity Modeler: - Ausführung der verbundenen Simulation direkt von PTC Integrity Modeler SySim- s aus: - Validierung des Verhaltens und der Leistungsmerkmale von Systemen frühzeitig im Lebenszyklus - Abschluss des Simulationskreislaufes, Vergleich der Modelle mit der realen Welt

Nach Worten von Hedley Apperly, Vice President für Produktmanagement bei PTC: "Die Integration von Integrity Modeler 9.0 und dessen SySim-Tool mit ModelCenter stellt unseren Kunden eine einzigartige und leistungsstarke Fähigkeit zur Verfügung, das Verhalten und die Leistungsmerkmale von Systemen unter Verwendung eines ausführbaren Modells frühzeitig im Lebenszyklus zu validieren. Dies versetzt Anwender von Integrity Modeler wiederum in die Lage, ihre Kosten zu reduzieren und bessere Produkte zu entwickeln."

Scott Ragon, Direktor für technische Geschäftsentwicklung bei Phoenix Integration, sagte: "Wir freuen uns sehr darüber, im Rahmen der Partnerschaft mit PTC unsere ModelCenter MBSE-Integrationstechnologie mit Integrity Modeler kombinieren zu können. Darüber hinaus begrüßen wir die fortgesetzte Zusammenarbeit mit PTC bei der Bereitstellung von innovativen Modellierungs- und Simulationsprodukten für unsere Kunden."

Klicken Sie hier, um das ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler in Aktion zu sehen.

Laden Sie ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler und unsere Kurzanleitung hier herunter.

Nehmen Sie am 24. Januar an unserem kostenlosen Einführungs-Webinar teil. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten und sich zu registrieren.

ModelCenter MBSE for PTC Integrity Modeler ist das erste Produkt, in dem die nächste Generation der MBSE-Integrationsplattform von Phoenix Integration - ModelCenter MBSE - zum Einsatz kommt. Weitere Produkteinführungen folgen in Kürze!

Informationen zu Phoenix Integration

ModelCenter® von Phoenix Integration ist die Softwareumgebung für modellbasiertes Engineering. ModelCenter® ist ein herstellerunabhängiges Software-Framework zum Aufbau und zur Automatisierung von toolübergreifenden Workflows und zur Optimierung von Produktdesigns, das speziell für modellbasiertes System-Engineering (MBSE) entwickelt wurde. Die Lösung wird von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt, um Entwicklungskosten zu reduzieren, die Engineering-Effizienz zu verbessern, Innovationen zu fördern und wettbewerbsfähigere Produkte zu entwerfen. Erfolgreiche Anwendungen finden sich in einem breiten Branchenspektrum, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Verteidigung, Elektronik, Energie, Schwerindustrie und Schiffbau.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenix-int.com.

Informationen zu PTC

PTC ist ein globales Softwareunternehmen, das eine Technologieplattform und Lösungen bereitstellt, die Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung, Bedienung und Wartung von Produkten für eine intelligente, vernetzte Welt unterstützen.

Pressekontakt:

Julie Cunningham

Phoenix Integration, Inc.

T: 586.484.8196

E: jcunningham@phoenix-int.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/807002/PTC_Press_Release_image_a.jpg

Original-Content von: Phoenix Integration, übermittelt durch news aktuell